Россия полностью контролирует решение Запада: как это произошло

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Кречмаровская Наталия
Россия установила особый контроль над решениями Запада. Об этом рассказала CNN соавтор отчета Института изучения войны (ISW) Екатерина Степаненко, портал "Комментарии".
Фото портал "Комментарии"
Стратегия России заключалась в возрождении советской концепции рефлексивного контроля. Она состоит в том, что РФ государство навязывало противнику ошибочный набор выбора, заставляя его принимать решения против своих интересов.
Она рассказала, как Россия применяет тактику на недавнем примере. “Эту стратегию можно было увидеть в действии в четверг (28 ноября, – ред.) после того, как Россия начала широкомасштабную атаку, нацеленную на энергосеть Украины. Хотя Путин сказал, что атака была "ответом с нашей стороны" на решение администрации Байдена по поводу оружия большей дальности, России не нужен был повод для таких ударов в прошлом. Недавние изменения в политике западных союзников Украины, последовавшие после того, как Россия привлекла около 11 000 северокорейских войск к своим военным действиям, "не является эскалацией, как это пытается создать Кремль", — подчеркнула Степаненко.
По ее словам, одобрение использования Украиной систем дальних ударов против России, наконец, позволяет Украине выровнять свои возможности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия в течение недели нанесла массированные удары по территории Украины. Как это объяснили в Минобороны РФ, читайте по ссылке.
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