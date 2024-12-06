Россия полностью изменила причины войны: зачем ей это нужно

Кремль уже
обозначил контуры своей победы, отметил военный Кирилл Сазонов, со ссылкой на
интервью главы МИД страны-агрессора Сергея Лаврова Такеру Карлсону. Во всяком
случае, говорит военный, понятно, как теперь это будет выглядеть в их
официальной идеологии и учебниках истории.
Сергей Лавров
"Итак, Россия ни
на кого не нападала. И вообще не хотела войны. Мирно жила, никого не трогала.
Но коварный Запад готовился ее захватить. Естественно, руками Украины. Которую
подчинили и превратили в плацдарм для агрессии. И вот когда США (именно они
назначены на роль Главного Злодея) готовились напасть – Россия начала
защищаться. Было трудно, были потери, но выстояли. И даже захватили кусок
территории Страшного Агрессора. Не США, конечно. Украины. Вот так Путин всех
переиграл, а Россия опять победила врагов", — отмечает Сазонов.
При этом Лавров
заявил, что на самом деле Киев за три никто не хотел брать. По его словам, денацификация,
демилитаризация, оккупация Украины за месяц и "освобождение братского народа" —
ничего этого не было и никто так не говорил.
"Это все
одновременно настолько смешно и одновременно логично, что я уверен – так и
будет. Эта версия станет не просто рабочей – единственно верной. При
сложившейся ситуации на фронте и в геополитике только она все объясняет
идеальным для власти образом. Теперь зависимость от Китая, испорченные
отношения со всем миром и кризис в экономике не просто объяснены. Они
оправданы. Было хуже, натовский сапог грозил топтать березки и боярышник, но мы
победили", — говорит Сазонов.
По его словам, сказка
для населения РФ готова и можно идти на переговоры.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал о главной цели интервью Лаврова.
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