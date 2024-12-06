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Россия полностью изменила причины войны: зачем ей это нужно

Россия теперь заявляет, что вынуждена была напасть на Украину в целях самозащиты

6 декабря 2024, 17:27
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Ткачик Олеся

Кремль уже обозначил контуры своей победы, отметил военный Кирилл Сазонов, со ссылкой на интервью главы МИД страны-агрессора Сергея Лаврова Такеру Карлсону. Во всяком случае, говорит военный, понятно, как теперь это будет выглядеть в их официальной идеологии и учебниках истории.

Россия полностью изменила причины войны: зачем ей это нужно

Сергей Лавров

"Итак, Россия ни на кого не нападала. И вообще не хотела войны. Мирно жила, никого не трогала. Но коварный Запад готовился ее захватить. Естественно, руками Украины. Которую подчинили и превратили в плацдарм для агрессии. И вот когда США (именно они назначены на роль Главного Злодея) готовились напасть – Россия начала защищаться. Было трудно, были потери, но выстояли. И даже захватили кусок территории Страшного Агрессора. Не США, конечно. Украины. Вот так Путин всех переиграл, а Россия опять победила врагов", — отмечает Сазонов.

При этом Лавров заявил, что на самом деле Киев за три никто не хотел брать. По его словам, денацификация, демилитаризация, оккупация Украины за месяц и "освобождение братского народа" — ничего этого не было и никто так не говорил.

"Это все одновременно настолько смешно и одновременно логично, что я уверен – так и будет. Эта версия станет не просто рабочей – единственно верной. При сложившейся ситуации на фронте и в геополитике только она все объясняет идеальным для власти образом. Теперь зависимость от Китая, испорченные отношения со всем миром и кризис в экономике не просто объяснены. Они оправданы. Было хуже, натовский сапог грозил топтать березки и боярышник, но мы победили", — говорит Сазонов.

По его словам, сказка для населения РФ готова и можно идти на переговоры.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о главной цели интервью Лаврова.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0jpFk2oRR6EWaFp6Po36CQecpcHntj66qscDvHRfMJt9S9yQeY8qieKcWcEgtx7Hil&id=100012574638321
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