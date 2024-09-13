Россия похищает самых незащищенных: кто эти украинские дети

Недавно представленное исследование Дарьи Касьяновой, руководительницы ГС "Украинская сеть за права ребенка", показало, что Россия сосредоточила свои действия на похищении детей из семей, столкнувшихся с серьезными трудностями в Украине. В основном это дети из неполных или многодетных семей, дети-сироты, а также те, чьи родители имеют инвалидность.

Исследование: большинство похищенных детей - из незащищенных украинских семей

По словам Касьяновой, большинство таких детей имели опыт жизни в интернатных заведениях. Они часто оставались без внимания государственных структур, что делало их легкими целями для похищения. Дети и их семьи, как оказалось, имели ограниченный доступ к информации о том, куда обратиться за помощью в тяжелое время.

"Больше пострадали и были заложниками этих процессов дети и семьи, которые мы называем уязвимыми: дети из неполных семей, дети-сироты, лишенные родительской опеки, дети с инвалидностью, дети, воспитываемые родителями с инвалидностью, дети из многодетных семей, дети из интернатных заведений, но не имевших родителей, и дети из интернатных заведений, не имевших родителей, были лишены родительской опеки. Мы увидели, что эти дети, семьи не знали, куда обращаться, к кому обращаться за помощью. И очень часто они не были заметны для государственных структур, чтобы определиться, как можно помочь этим семьям", – отметила Дарья Касьянова.

Исследование "Не) возвращение детей: Украина перед наибольшим вызовом со времен независимости было сделано вместе с Региональным центром прав человека и БФ "Голоса детей". Оно включает в себя интервью с детьми и их опекунами, которые находятся на временно оккупированных территориях, а также с представителями организаций, которые помогают возвращать детей в Украину.