Россия похищает самых незащищенных: кто эти украинские дети

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Недавно представленное исследование Дарьи Касьяновой, руководительницы ГС "Украинская сеть за права ребенка", показало, что Россия сосредоточила свои действия на похищении детей из семей, столкнувшихся с серьезными трудностями в Украине. В основном это дети из неполных или многодетных семей, дети-сироты, а также те, чьи родители имеют инвалидность.
Исследование: большинство похищенных детей - из незащищенных украинских семей
По словам Касьяновой, большинство таких детей имели опыт жизни в интернатных заведениях. Они часто оставались без внимания государственных структур, что делало их легкими целями для похищения. Дети и их семьи, как оказалось, имели ограниченный доступ к информации о том, куда обратиться за помощью в тяжелое время.
Исследование "Не) возвращение детей: Украина перед наибольшим вызовом со времен независимости было сделано вместе с Региональным центром прав человека и БФ "Голоса детей". Оно включает в себя интервью с детьми и их опекунами, которые находятся на временно оккупированных территориях, а также с представителями организаций, которые помогают возвращать детей в Украину.
Новости