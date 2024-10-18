Россия подготовила стратегическую авиацию: сколько самолетов снаряжено ракетами

Российские войска продолжают снаряжать ракетами стратегические бомбардировщики-ракетоносцы. На авиационных базах зафиксировано 14 самолетов, также идет передислокация авиации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию платформы Tracking.



Фото из открытых источников

Ту-95МС, который 16 октября, совершил перелет на авиабазу Энгельс-2 вернулся на Оленья. По данным мониторинговой платформы, это подтверждает зарядку Х-101.

“Таким образом, на 18 октября количество известных нам снаряженных бортов Ту-95МС составляет 9х единиц (т.е. все на авиабазе “Оленья”). Относительно АБ Энгельс-2 информации нет, на авиабазе находится уже стандартное количество бортов (5), которые могут быть снаряжены", — отмечают на платформе.

Также, по данным мониторинга, общее количество Ту-95МС на АБ "Оленья/Энгельс-2" по состоянию на 07:30 составило 14 единиц:

"Оленья" — 9 Ту-95МС.

"Энгельс-2" — 5 Ту-95МС.

Транспортных самолетов Ил-76 на АБ Энгельс-2 не наблюдается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на 13 октября один борт Ту-95МС с авиабазы "Оленья" вернулся на авиабазу "Энгельс-2". Также состоялась ротация бортов между авиабазами: 11 октября с Энгельс-2 на Оленья. 13 октября из Оленья на Энгельс-2. По состоянию на 18:00 16 октября на Энгельс-2 находится шесть бортов Ту-95МС. С 12 октября рейсов Ил-76 на авиабазу Энгельс-2 не наблюдалось.

Напомним, что стратегический бомбардировщик Ту-95МС является носителем ракет: Х-55/555 (до 6 штук на внутренних узлах подвески), Х-101 в соответствии с модификацией самолета (до 8 штук на внешних узлах подвески).