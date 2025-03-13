Россия подготовила больше всего самолетов с начала войны: стоит ли ждать массированной атаки

Россия разместила 45 единиц авиации на авиабазе "Оленья", расположенной на Кольском полуострове, вблизи границ НАТО. Это самое большое развертывание авиации на базе с начала войны в Украине. Есть вероятность, что Москва готовится к масштабным ударам по Украине, хотя не исключено, что это может быть частью планового технического обслуживания техники.

Фото: из открытых источников

Спутниковые снимки, сделанные 12 марта, подтверждают наличие большого количества самолетов на базе, о чем сообщает канал, освещающий военную авиацию.

Согласно данным снимков, на базе находятся:

· 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;

· 35 бомбардировщиков Ту-22М3;

· 5 военно-транспортных самолетов Ан-12;

· 3 учебных самолета Ту-134УБЛ;

· 4 вертолета Ми-8.



Относительно причин такой активности эксперты имеют разные мнения. Майкл Кларк, бывший директор института RUSI, предполагает, что Россия может готовить силы для весеннего наступления, а увеличение количества Ту-22М3 может свидетельствовать о готовящемся ударе по Украине.

С другой стороны, профессор Катажина Зиск из Норвежского института оборонных исследований считает, что концентрация самолетов может быть связана с техническим обслуживанием или переводом техники. Она отметила, что расположение базы всего в 150 км от Финляндии и 200 км от Норвегии делает любые агрессивные действия России рискованными из-за возможной реакции НАТО.

Кроме того, любая активность на этой базе сразу фиксируется разведкой НАТО, что уменьшает элемент неожиданности и, вероятно, ограничивает Россию в ее возможностях использовать базу для других целей, кроме ведения войны против Украины.

В свою очередь, Пентагон пока не предоставил официальные комментарии, но заявил, что продолжает мониторинг ситуации. Есть вероятность, что Россия пытается продемонстрировать свою силу и проверить реакцию Запада, одновременно готовясь к возможному обострению, хотя ее точные планы остаются неясными.

Портал "Комментарии" писал, что 6 октября мониторинговые каналы зафиксировали активность боевой авиации на еще одной авиабазе России "Сольцы", что в Новгородской области. Сначала сообщалось о пребывании на ней 5-х Ту-22МЗ, позже было уточнено со спутниковых снимков, что это самолеты Ту-134/154.