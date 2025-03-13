logo

BTC/USD

84422.77

ETH/USD

1922.14

LTC/USD

91.32

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия подготовила больше всего самолетов с начала войны: стоит ли ждать массированной атаки
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия подготовила больше всего самолетов с начала войны: стоит ли ждать массированной атаки

Есть возможность, что Москва готовится к масштабным ударам по Украине.

13 марта 2025, 17:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия разместила 45 единиц авиации на авиабазе "Оленья", расположенной на Кольском полуострове, вблизи границ НАТО. Это самое большое развертывание авиации на базе с начала войны в Украине. Есть вероятность, что Москва готовится к масштабным ударам по Украине, хотя не исключено, что это может быть частью планового технического обслуживания техники.

Россия подготовила больше всего самолетов с начала войны: стоит ли ждать массированной атаки

Фото: из открытых источников

Спутниковые снимки, сделанные 12 марта, подтверждают наличие большого количества самолетов на базе, о чем сообщает канал, освещающий военную авиацию.

Согласно данным снимков, на базе находятся:

·          10 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;

·          35 бомбардировщиков Ту-22М3;

·          5 военно-транспортных самолетов Ан-12;

·          3 учебных самолета Ту-134УБЛ;

·          4 вертолета Ми-8.

Относительно причин такой активности эксперты имеют разные мнения. Майкл Кларк, бывший директор института RUSI, предполагает, что Россия может готовить силы для весеннего наступления, а увеличение количества Ту-22М3 может свидетельствовать о готовящемся ударе по Украине.

С другой стороны, профессор Катажина Зиск из Норвежского института оборонных исследований считает, что концентрация самолетов может быть связана с техническим обслуживанием или переводом техники. Она отметила, что расположение базы всего в 150 км от Финляндии и 200 км от Норвегии делает любые агрессивные действия России рискованными из-за возможной реакции НАТО.

Кроме того, любая активность на этой базе сразу фиксируется разведкой НАТО, что уменьшает элемент неожиданности и, вероятно, ограничивает Россию в ее возможностях использовать базу для других целей, кроме ведения войны против Украины.

В свою очередь, Пентагон пока не предоставил официальные комментарии, но заявил, что продолжает мониторинг ситуации. Есть вероятность, что Россия пытается продемонстрировать свою силу и проверить реакцию Запада, одновременно готовясь к возможному обострению, хотя ее точные планы остаются неясными.

Портал "Комментарии" писал, что 6 октября мониторинговые каналы зафиксировали активность боевой авиации на еще одной авиабазе России "Сольцы", что в Новгородской области. Сначала сообщалось о пребывании на ней 5-х Ту-22МЗ, позже было уточнено со спутниковых снимков, что это самолеты Ту-134/154.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/avivector/status/1899535877069570076?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1899535877069570076%7Ctwgr%5E9b6f7f449c44c2d78f9b47f956253a5923a7d599%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbulgarianmilitary.com%2F2025%2F03%2F12%2Fsate
Теги:

Новости

Все новости