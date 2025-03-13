Россия подготовила больше всего самолетов с начала войны: стоит ли ждать массированной атаки

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Россия разместила 45 единиц авиации на авиабазе "Оленья", расположенной на Кольском полуострове, вблизи границ НАТО. Это самое большое развертывание авиации на базе с начала войны в Украине. Есть вероятность, что Москва готовится к масштабным ударам по Украине, хотя не исключено, что это может быть частью планового технического обслуживания техники.
Фото: из открытых источников
Спутниковые снимки, сделанные 12 марта, подтверждают наличие большого количества самолетов на базе, о чем сообщает канал, освещающий военную авиацию.
Согласно данным снимков, на базе находятся:
· 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;
· 35 бомбардировщиков Ту-22М3;
· 5 военно-транспортных самолетов Ан-12;
· 3 учебных самолета Ту-134УБЛ;
·
4 вертолета Ми-8.
Относительно причин такой активности эксперты имеют разные мнения. Майкл Кларк, бывший директор института RUSI, предполагает, что Россия может готовить силы для весеннего наступления, а увеличение количества Ту-22М3 может свидетельствовать о готовящемся ударе по Украине.
С другой стороны, профессор Катажина Зиск из Норвежского института оборонных исследований считает, что концентрация самолетов может быть связана с техническим обслуживанием или переводом техники. Она отметила, что расположение базы всего в 150 км от Финляндии и 200 км от Норвегии делает любые агрессивные действия России рискованными из-за возможной реакции НАТО.
Кроме того, любая активность на этой базе сразу фиксируется разведкой НАТО, что уменьшает элемент неожиданности и, вероятно, ограничивает Россию в ее возможностях использовать базу для других целей, кроме ведения войны против Украины.
В свою очередь, Пентагон пока не предоставил официальные комментарии, но заявил, что продолжает мониторинг ситуации. Есть вероятность, что Россия пытается продемонстрировать свою силу и проверить реакцию Запада, одновременно готовясь к возможному обострению, хотя ее точные планы остаются неясными.
Портал "Комментарии" писал, что 6 октября мониторинговые каналы зафиксировали активность боевой авиации на еще одной авиабазе России "Сольцы", что в Новгородской области. Сначала сообщалось о пребывании на ней 5-х Ту-22МЗ, позже было уточнено со спутниковых снимков, что это самолеты Ту-134/154.
Новости