Россия подготовила баснословную ловушку для защитников в этом городе: на Западе ужасают перспективами

Российские войска могут предпринять попытку заблокировать украинские силы в Покровске, находящемся на востоке Украины, в Донецкой области. Это указывается в последнем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). Согласно им, Россия намерена не только заблокировать украинских защитников в самом городе, но и осуществить их оцепление, особенно в Покровско-Мирном районе, с западной стороны. Такая стратегия может быть выбрана с учетом удобства для российских войск, ведь окружение с востока может быть сложнее.

Фото: из открытых источников

Американские эксперты, ссылаясь на военного обозревателя Константина Машовца, отмечают, что цель окупантов — не только задержать украинские войска в Покровске и Мирнограде, но и перекрыть возможность организованного отхода для украинских подразделений. Это, в свою очередь, может уменьшить оперативный эффект, который имела бы украинская армия от быстрого бегства из города, если он будет захвачен врагом.

Хотя российские войска, ведущие боевые действия на Покровском направлении, понесли значительные потери за последние месяцы, командование РФ прилагает максимум усилий для того, чтобы завершить операцию по захвату Покровска. Однако точные сроки и последствия этого процесса остаются неопределенными, отмечают аналитики ISW.

Они также указывают на возможность использования российскими войсками транспортных средств для передвижения подразделений, предположительно под прикрытием тумана, чтобы ускорить операцию по очистке Покровска. Для этого российские силы специально обрабатывают и очищают дороги, в частности направления Новоэкономическое-Мирноград и Гродовка-Мирноград, чтобы обеспечить безопасный проезд военных транспортных средств.

