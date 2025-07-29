В течение нескольких месяцев украинские защитники сдерживали атаки российских войск на стратегически важный Покровск, массово уничтожая силы противника с помощью дронов-камикадзе.

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"Они постоянно пытались прорваться, но мы их отбивали", — отметил боец с позывным "Вогаком".

Несмотря на масштабные потери, РФ адаптируется: аналитики Майкл Кофман и Роман Погорелый из DeepState заявляют, что россияне активно применяют новую технологию — дроны, подключенные к оптоволоконному кабелю.

Потери врага остаются колоссальными. Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов

"Каждый пленник признается, что больше всего боится дронов. Это то, что они видят в своих кошмарах".

По его словам, на фронт массово отправляют плохо подготовленных новобранцев — среди них много бывших заключенных. Один из них, раненый, "едва мог ходить", но его снова бросили в бой.

Несмотря на сумасшедшие потери, Кремль продолжает наступление. В июне РФ оккупировала более 556 км² украинской территории и более четверти с этой площади — именно на направлении Покровска.

"Россия просто находит новых людей и бросает их в мясорубку", — заявил Филимонов.

Однако аналитики предупреждают: даже частичное продвижение РФ в этом направлении может стать плацдармом для дальнейшей эскалации. По оценке Reuters, российские войска уже буквально "на пороге" Покровска.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин совершил серьезную стратегическую ошибку, переоценив возможное влияние Дональда Трампа на политику США. Теперь Россию и ее международных партнеров может ожидать новая волна санкций, которую поддерживают обе партии американского Конгресса. X (ранее Twitter).