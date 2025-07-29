На протяжении нескольких месяцев украинские защитники сдерживали атаки российских войск на стратегически важный Покровск, массово уничтожая силы противника с помощью дронов-камикадзе. Однако в последнее время ситуация обострилась: впервые за длительный период русские войска прорвали украинскую оборону и смогли зайти в черту города. Об этом сообщает Reuters.

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"Они постоянно пытались прорваться, но мы их отбивали", — отметил боец с позывным "Вогаком".

Несмотря на масштабные потери РФ адаптируется: аналитики Майкл Кофман и Роман Погорелый из DeepState заявляют, что россияне активно применяют новую технологию — дроны, подключенные к оптоволоконному кабелю. Такая техника не поддается электронной борьбе и позволяет наносить точечные удары на глубину до 25 км.

Потери врага остаются колоссальными. Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов отмечает:

"Каждый пленник признается, что больше всего боится дронов. Это то, что они видят в своих кошмарах".

По его словам, на фронт массово отправляют плохо подготовленных новобранцев – среди них много бывших заключённых. Один из них, раненый, "едва мог ходить", но его снова бросили в бой. Другой солдат вынужден был просить у родных 50 тысяч рублей на элементарную правоту.

Несмотря на безумные потери, Кремль продолжает наступление. В июне РФ оккупировала более 556 км² украинской территории, и свыше четверти с этой площади — именно в направлении Покровска. По информации британской разведки, совокупные потери армии РФ превысили миллион человек — убитых и раненых.

"Россия просто находит новых людей и бросает их в мясорубку", — заявил Филимонов.

Однако аналитики предупреждают: даже частичное продвижение РФ по этому направлению может стать плацдармом для дальнейшей эскалации. По оценке Reuters, российские войска уже буквально "на пороге" Покровска.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин совершил серьезную стратегическую ошибку, переоценив возможное влияние Дональда Трампа на политику США. Теперь Россию и ее международных партнеров может ожидать новая волна санкций, поддерживаемая обеими партиями американского Конгресса. Об этом 28 июля заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).