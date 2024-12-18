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Россия планирует завершить войну в 2025 году: от каких целей не отступит Кремль

Каких целей стремится достичь Кремль в 2025 году

18 декабря 2024, 17:35 comments2271
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Кречмаровская Наталия

В Кремле обсудили цели, достижение которых может принести победу РФ. В Центре стратегических коммуникаций рассказали о "переговорных" планах на 2025 год.

Россия планирует завершить войну в 2025 году: от каких целей не отступит Кремль

Фото портал "Комментарии"

"Министр обороны РФ Белоусов на расширенном заседании военной коллегии МО РФ 16 декабря заявил, что в 2025 году российская армия "планирует добиться победы в войне в Украине и достижения целей, озвученных Путиным в июне", — говорится в сообщении.

В Центре напомнили, что Путин требует, чтобы ВСУ вышли из территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Второе требование – отказ Украины от вступления в НАТО.

Следующие озвученные условия, озвученные российским диктатором, касаются уже самого процесса переговоров (если они начнутся): нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее "демилитаризация и денацификация" и т.д.

“Именно таковы “переговорные” планы России на 2025 год. Никаких иллюзий относительно реальной готовности Путина к миру не должно быть: он не остановится, пока его не остановят”, — объяснили в Центре и подчеркнули – “Итак, В самом деле, о каком-то пространстве для “компромиссов” речь не шла – Кремль требует от Украины капитуляции” .

Позицию Кремля подтвердил 16 декабря представитель РФ в ООН Небензя. “Никакие схемы с замораживанием конфликта Россию не устроят… Не может быть и речи и о какой-либо роли НАТО в урегулировании – Альянс и перспектива членства в нем Украины с самого начала были частью проблемы, а не частью ее решения", — цитирует заявление Небензи на заседании Совета Безопасности его заместитель Дмитрий Полянский, добавляя ссылку на июньский ультиматум Путина.

Напомним, что Москва, как рассказывал портал "Комментарии", потеряла рычаг, влиявший на международной арене.



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Источник: https://spravdi.gov.ua/chym-naspravdi-buv-nebezpechnyj-kyrylov-dajdzhest-propagandy-za-16-17-grudnya/
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