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Россия планирует вывезти 5 тыс. детей из Луганской области: какую цель преследует Кремль

5 тысяч школьников из временно оккупированной Луганской области планируют вывезти в Россию

7 января 2025, 18:45
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Кречмаровская Наталия

Оккупанты планируют взяться за воспитание детей на захваченных территориях — пытаются привить любовь к "русскому миру" и русифицировать детей.

Россия планирует вывезти 5 тыс. детей из Луганской области: какую цель преследует Кремль

Иллюстративное фото

В Центре национального сопротивления рассказали, что только по одной кремлевской программе "культурная карта 4 + 85" враг планирует вывести в Россию 5 тысяч детей из временно оккупированной Луганской области.

“Культурная карта предусматривает пропагандистские путешествия школьников в города РФ с целью промывания мозгов маленьких украинцев и последующей их русификации. Кроме этого, детям предлагают продолжать обучение в РФ”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2025 году Кремль ужесточает политику ассимиляции украинцев на временно оккупированных территориях. Для достижения поставленной цели были созданы дополнительные “программы” Минкульта РФ и усилены те, которые работают с самого начала полномасштабного вторжения.

“Кроме упомянутой программы, россияне активно умножают и другие способы вывоза украинских детей, меняя только названия. Это и "университетские перемены", и "оздоровительные" путешествия", — объяснили в Центре национального сопротивления.

В Центре подчеркнули, что каждый, кто причастен к вывозу украинских детей и изменяет их самоидентификацию, будет нести ответственность за свои поступки. Отмечают, что по международному праву такое преступление является актом геноцида.

Напомним, что из временно оккупированного Мариуполя, как писал портал "Комментарии", вывезли в Петербург 119 детей на пропагандистское "перевоспитание". Оккупационные власти организовали для них агитационные встречи, направленные на ассимиляцию и навязывание идентичности "русского мира".





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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/5-tysyach-shkolyariv-iz-to-luganshhyny-planuyut-vyvezty-na-rosiyu/
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