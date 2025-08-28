Россия не использовала все ракеты и средства для ударов по Украине, поэтому в ближайшее время возможен повторный массированный обстрел. Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на данные мониторов.

Россия планирует следующую атаку в ближайшее время: какие признаки

"Есть угроза повторного комбинированного удара по Украине не меньшей интенсивности в ближайшее время — он должен состояться ориентировочно в первых числах сентября, об этом сообщают мониторы", — пишет военкор.

Отмечается, что, учитывая ночную атаку, есть все признаки и предпосылки, что в России остались подготовлены средства для следующего удара:

— В сегодняшней атаке Россия не использовала все снаряженные стратегические бомбардировщики.

— Вчера сообщалось о 8 снаряженных бортах ТУ-95МС и 2 ТУ-160, а сегодня было использовано ровно половину от снаряженных бортов — 4 ТУ-95 и 1 ТУ-160.

— Враг не использовал находящиеся в море ракетоносители с запасом ракет "Калибр"

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ночь на 28 августа (с 19:30 27 августа) противник нанес массированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования, всего – 629 средств воздушного нападения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.

Всего в своей зверской атаке на Украину, в большинстве на город Киев, где известно уже о 10 погибших и более 45 пострадавших, россияне применили:

- 598 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ Крыма;

- 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой и Воронежской обл. – рф.;

- 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Брянской и Воронежской обл. – рф.;

– 20 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. – рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По данным КГГА, среди погибших известно о троих детях, младшему – три года.