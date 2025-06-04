Россия планировала ударить по украинской авиации: кто ей в этом помогал

Контрразведка Службы безопасности задержала в Житомирской области еще одного корректировщика российских ударов по Украине. Им оказался 41-летний местный безработный, которого в феврале этого года завербовала фсб. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

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По указанию российской спецслужбы агент должен был выявить и передать оккупантам координаты оперативных аэродромов Сил обороны.

Еще одной его задачей было установить "графики" вылетов и посадок самолетов ВСУ, чтобы ударить по аэродрому, когда там находится максимальное количество техники.

Для выполнения вражеской задачи агент обустроил на крыше частного дома "наблюдательный пункт", где из бинокля шпионил за полетами авиации украинских войск.

Контрразведчики Службы безопасности разоблачили агента и задокументировали его преступления.

После проведения спецмер для обеспечения локаций Сил обороны, сотрудники СБУ задержали предателя по месту его жительства.

Как установило расследование, фигурант был завербован российской спецслужбой через телеграмму. Сотрудник ФСБ предложил ему сотрудничество в обмен на "быстрый заработок", которого предатель так и не получил.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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