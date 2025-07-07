Россия перестала бояться новых спецопераций СБУ: назван показательный момент

После июньской операции "Паутина" в 2025 году российские войска спешно переместили самолеты стратегической авиации на базы Дальнего Востока, часть из которых ранее не использовалась для подобной техники. Традиционные авиабазы, игравшие ключевую роль в ракетных ударах по Украине, временно опустели. К примеру, на базе Энгельс-2, которая была одной из главных площадок для запуска ракет, некоторое время не наблюдалось ни одного стратегического самолета.

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Однако свежие спутниковые снимки, полученные NV, говорят о возвращении российской авиации на Энгельс. По состоянию на 5 июля там находились, по меньшей мере, четыре больших самолета, вероятно, все или большинство — из состава стратегической авиации.

Эта авиабаза неоднократно терпела удары Сил обороны Украины. В частности, в ночь на 5 июля рядом были слышны взрывы, а свидетели зафиксировали присутствие беспилотников. И хотя последствия атаки остаются неизвестными, вероятно, в момент обстрела на территории находились самолеты.

Возвращение стратегической авиации в зону досягаемости украинских дронов может свидетельствовать о подготовке очередного ракетного удара. Мониторинговые ресурсы несколько дней подряд сообщают об активности в этом направлении.

Операция "Паутина", проведенная СБУ 1 июня, стала одной из самых масштабных диверсий в тылу РФ. В результате ударов по четырем российским аэродромам был выведен из строя 41 самолет, среди которых стратегические модели Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 и разведывательный А-50. Атаки производились дронами-камикадзе, которые СБУ тайно ввезла в Россию, спрятав их в деревянных конструкциях на грузовиках. В нужный момент крыши открыли дистанционно, и дроны поразили цели.

Ранее портал "Комментарии" уже писал, что, несмотря на развернутую летнюю наступательную кампанию, российским войскам не удается достичь поставленных на фронте задач. Именно поэтому оккупанты вынуждены перебрасывать на передовую дополнительные резервы, а также могут прибегнуть к использованию иностранного ресурса — в частности, речь идет о вероятном привлечении военных из Северной Кореи.