logo

BTC/USD

96846.12

ETH/USD

2700.61

LTC/USD

129.26

USD/UAH

41.88

EUR/UAH

43.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия пересекла новую "красную линию" на войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия пересекла новую "красную линию" на войне в Украине

Атака Чернобыльской АЭС – это очередная красная линия, уже перейденная Россией.

сегодня, 11:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр энергетики Герман Галущенко сравнил удар российского дрона по Чернобыльской АЭС с ситуацией с захватом россиянами в 2022 году Запорожской АЭС. По его словам, Россия в очередной раз пересекла "красную линию" на войне против Украины.

Россия пересекла новую "красную линию" на войне в Украине

Удар по ЧАЭС

Герман Галущенко на брифинге в Верховной Раде прокомментировал атаку российского беспилотника на укрытие ЧАЭС в ночь на 14 февраля.

"Обстрелы происходят ежедневно, но здесь это очередная красная линия, которая вновь перейдена россиянами. Я это могу приравнять с захватом Запорожской АЭС в 2022 году. Когда они обстреливали станцию тяжелым вооружением. То, что произошло сегодня, по результатам, близко именно к тому", — сказал Галущенко.

Министр энергетики отметил, что более 45 стран мира строили саркофаг над 4-м реактором ЧАЭС, который должен защищать от Чернобыльской катастрофы. По его словам, удар по атомной электростанции, это показательный ответ РФ на все происходящие в последнее время события.

"И когда весь мир строил это укрытие для того, чтобы обезопасить от последствий ядерной аварии, и сегодня этот удар, который имел целью уничтожить это укрытие – это очень показательный ответ россиян на все инициативы", — отметил министр.

Галущенко добавил, что, несмотря на удар по Чернобыльской АЭС, радиационный фон в норме, а мониторинг ситуации происходит постоянно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина обратилась к МАГАТЭ из-за удара беспилотника РФ по Чернобыльской АЭС.

Также "Комментарии" писали о первой реакции МАГАТЭ на российский дрон, нанесший удар по Чернобыльской АЭС.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/espresotb/123026
Теги:

Новости

Все новости