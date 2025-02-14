Россия пересекла новую "красную линию" на войне в Украине

Министр энергетики Герман Галущенко сравнил удар российского дрона по Чернобыльской АЭС с ситуацией с захватом россиянами в 2022 году Запорожской АЭС. По его словам, Россия в очередной раз пересекла "красную линию" на войне против Украины.

Удар по ЧАЭС

Герман Галущенко на брифинге в Верховной Раде прокомментировал атаку российского беспилотника на укрытие ЧАЭС в ночь на 14 февраля.

"Обстрелы происходят ежедневно, но здесь это очередная красная линия, которая вновь перейдена россиянами. Я это могу приравнять с захватом Запорожской АЭС в 2022 году. Когда они обстреливали станцию тяжелым вооружением. То, что произошло сегодня, по результатам, близко именно к тому", — сказал Галущенко.

Министр энергетики отметил, что более 45 стран мира строили саркофаг над 4-м реактором ЧАЭС, который должен защищать от Чернобыльской катастрофы. По его словам, удар по атомной электростанции, это показательный ответ РФ на все происходящие в последнее время события.

"И когда весь мир строил это укрытие для того, чтобы обезопасить от последствий ядерной аварии, и сегодня этот удар, который имел целью уничтожить это укрытие – это очень показательный ответ россиян на все инициативы", — отметил министр.

Галущенко добавил, что, несмотря на удар по Чернобыльской АЭС, радиационный фон в норме, а мониторинг ситуации происходит постоянно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина обратилась к МАГАТЭ из-за удара беспилотника РФ по Чернобыльской АЭС.

Также "Комментарии" писали о первой реакции МАГАТЭ на российский дрон, нанесший удар по Чернобыльской АЭС.