Россия пересекла новую "красную линию" на войне в Украине

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Slava Kot
Министр энергетики Герман Галущенко сравнил удар российского дрона по Чернобыльской АЭС с ситуацией с захватом россиянами в 2022 году Запорожской АЭС. По его словам, Россия в очередной раз пересекла "красную линию" на войне против Украины.
Удар по ЧАЭС
Герман Галущенко на брифинге в Верховной Раде прокомментировал атаку российского беспилотника на укрытие ЧАЭС в ночь на 14 февраля.
Министр энергетики отметил, что более 45 стран мира строили саркофаг над 4-м реактором ЧАЭС, который должен защищать от Чернобыльской катастрофы. По его словам, удар по атомной электростанции, это показательный ответ РФ на все происходящие в последнее время события.
Галущенко добавил, что, несмотря на удар по Чернобыльской АЭС, радиационный фон в норме, а мониторинг ситуации происходит постоянно.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина обратилась к МАГАТЭ из-за удара беспилотника РФ по Чернобыльской АЭС.
Также "Комментарии" писали о первой реакции МАГАТЭ на российский дрон, нанесший удар по Чернобыльской АЭС.
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