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Россия передвигает ракетные комплексы к границе с Украиной: что задумал Кремль

Россия имеет дефицит "Калибров" и ракет Х-101, Х-555

сегодня, 17:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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Военнослужащие российской армии недавно разместили недалеко от украинских границ на Брянщине, ракетный комплекс "Бал", для которого используют противокорабельные Х-35. Это говорит о том, захватчикам РФ не хватает для высокоточных обстрелов. ракет.

Россия передвигает ракетные комплексы к границе с Украиной: что задумал Кремль

Ракетный комплекс "Бал" (фото из открытых источников)

Об этом в эфире телемарафона, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.


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При этом, говорят об определенном дефиците "Калибров", "Искандеров", "Кинжалов", ракет Х-101, Х-555. "Бал", объясняет Игнат — это как альтернатива для замены высокоточного и дальнобойного оружия.

"Очевидно, если бы были пуски, уже об этом было известно. Да, пока мы имеем ту угрозу. Соответственно, реагировать на эти угрозы нужно. Я думаю, что высшее военное руководство имеет уже определенные варианты противодействия и этой угрозе", — высказался. Игнатий.

Как утверждает спикер Воздушных сил ВСУ, этот комплекс не один, имеющийся в  наличии в  российской армии. Сейчас оккупанты РФ используют все свои силы и средства, чтобы нанести удары по позициям ВСУ. Он продолжил, что сейчас противник ведет активную воздушную разведку, это касается всей линии разграничения, а также наблюдают за украинскими военными и на фронте.

"Очень многие беспилотники следят за передвижением наших войск. Противник использует постоянно истребительную авиацию. Это СУ-35 прежде всего для того, чтобы наносить удары управляемыми авиабомбами", — говорит Игнат.

Спикер подытожил, что российские агрессоры применяют эти типы вооружения. Прежде всего, комплекс "Бал" с севера предназначен для уничтожения кораблей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о новом продвижении ВСУ . На Таврическом направлении украинские защитники продвигаются вперед, только в сутки ликвидировали более 5 рот российских захватчиков и уничтожили, а также подбили 46 единиц российской техники.



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