Россия передала более 750 тел погибших, а Украина – 34: военный объяснил почему Москва отдает больше

25 января 2025 произошел обмен Украины и России телами погибших на войне. Украина из моргов вернула в Россию 34 тела, а Россия передала 757 погибших украинских военных. Командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов объяснил, почему во время обмена такая разница в количестве тел.

Обмен телами погибших. Фото: АрмияInform

Станислав Бунятов в своем Telegram отреагировал на обмен телами украинских защитников с Россией.

"Почему на обмене русня отдала много тел, а мы мало? Почти по всем фронтам отступаем мы, а не они, поэтому логично, что наши погибшие остаются на захваченных территориях", — указывает военный.

По словам Бунятова, случаи, когда украинские эвакуационные группы забирают тела оккупантов, обычно связано с путаниной и случайностью.

"Если их тела и попадают к нам, то в большинстве потому, что эвак группы путают их с нашими", – рассказал военный.

Напомним, что в Украину вернули 757 тел погибших украинских военных по пяти направлениям:

- 451 из Донецкого направления;

- 137 из Запорожского направления;

- ⁠71 из Бахмутского направления;

- ⁠51 с Угледарского направления;

– 13 из Луганского направления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предыдущий обмен телами произошел в конце ноября. Тогда в Украину вернули тела 502 павших защитников по трем направлениям. Больше всего погибших также были из Донецкого направления. В Россию отправили 17 тел оккупантов.

Также "Комментарии" писали, что народная депутат Марьяна Безуглая назвала позором поведение военных ВСУ перед расстрелом. Появилась реакция военных на слова Безуглой.