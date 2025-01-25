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Россия передала более 750 тел погибших, а Украина – 34: военный объяснил почему Москва отдает больше

Военный назвал причину, почему при обмене телами погибших Украина отдает меньше солдат, чем Россия.

25 января 2025, 16:40 comments8812
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Slava Kot

25 января 2025 произошел обмен Украины и России телами погибших на войне. Украина из моргов вернула в Россию 34 тела, а Россия передала 757 погибших украинских военных. Командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов объяснил, почему во время обмена такая разница в количестве тел.

Россия передала более 750 тел погибших, а Украина – 34: военный объяснил почему Москва отдает больше

Обмен телами погибших. Фото: АрмияInform

Станислав Бунятов в своем Telegram отреагировал на обмен телами украинских защитников с Россией.

"Почему на обмене русня отдала много тел, а мы мало? Почти по всем фронтам отступаем мы, а не они, поэтому логично, что наши погибшие остаются на захваченных территориях", — указывает военный.

По словам Бунятова, случаи, когда украинские эвакуационные группы забирают тела оккупантов, обычно связано с путаниной и случайностью.

"Если их тела и попадают к нам, то в большинстве потому, что эвак группы путают их с нашими", – рассказал военный.

Напомним, что в Украину вернули 757 тел погибших украинских военных по пяти направлениям:

  • - 451 из Донецкого направления;
  • - 137 из Запорожского направления;
  • - ⁠71 из Бахмутского направления;
  • - ⁠51 с Угледарского направления;
  • – 13 из Луганского направления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предыдущий обмен телами произошел в конце ноября. Тогда в Украину вернули тела 502 павших защитников по трем направлениям. Больше всего погибших также были из Донецкого направления. В Россию отправили 17 тел оккупантов.

Также "Комментарии" писали, что народная депутат Марьяна Безуглая назвала позором поведение военных ВСУ перед расстрелом. Появилась реакция военных на слова Безуглой.



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Источник: https://t.me/stanislav_osman/8106
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