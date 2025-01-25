Россия передала более 750 тел погибших, а Украина – 34: военный объяснил почему Москва отдает больше

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Slava Kot
25 января 2025 произошел обмен Украины и России телами погибших на войне. Украина из моргов вернула в Россию 34 тела, а Россия передала 757 погибших украинских военных. Командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов объяснил, почему во время обмена такая разница в количестве тел.
Обмен телами погибших. Фото: АрмияInform
Станислав Бунятов в своем Telegram отреагировал на обмен телами украинских защитников с Россией.
По словам Бунятова, случаи, когда украинские эвакуационные группы забирают тела оккупантов, обычно связано с путаниной и случайностью.
Напомним, что в Украину вернули 757 тел погибших украинских военных по пяти направлениям:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предыдущий обмен телами произошел в конце ноября. Тогда в Украину вернули тела 502 павших защитников по трем направлениям. Больше всего погибших также были из Донецкого направления. В Россию отправили 17 тел оккупантов.
Также "Комментарии" писали, что народная депутат Марьяна Безуглая назвала позором поведение военных ВСУ перед расстрелом. Появилась реакция военных на слова Безуглой.
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