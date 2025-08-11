Россия перебрасывает войска: Путин по-своему готовится к встрече с Трампом

Рубрики
Лиля Воробьева
15 августа на Аляске президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Перед этим в Москве уже прошли переговоры между спецпосланником США Стивом Виткоффом и Путиным.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Параллельно с этими событиями на фронте фиксируется активное перемещение войск страны-агрессоры. Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в эфире 24 Канала отметил, что это не случайность.
По его словам, после появления информации о вероятной встрече Трампа с кремлевским диктатором через временно оккупированный Мариуполь российские войска начали перебрасывать подкрепления и технику на Запорожское направление.
Андрющенко подчеркнул, что столь масштабного движения сил и техники за последние два месяца еще не наблюдалось. Это свидетельствует о наличии у Путина четкого плана использования переговоров с Трампом.
Также Андрющенко отметил, что в августе на украинском фронте могут явиться военнослужащие из КНДР. По его мнению, все это позволит Путину в перспективе получить преимущество.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США перед встречей с Путиным на Аляске 15 августа сделал ряд новых заявлений о предстоящих переговорах. В частности, он снова сделал безумное заявление о том, что РФ оккупировала столицу Украины за четыре часа, если бы российский генерал сказал ехать по шоссе. Также он снова вспомнил русские войны. А еще сказал, что может уйти с переговоров.