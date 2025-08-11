Россия перебрасывает войска: Путин по-своему готовится к встрече с Трампом

15 августа на Аляске президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Перед этим в Москве уже прошли переговоры между спецпосланником США Стивом Виткоффом и Путиным.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Параллельно с этими событиями на фронте фиксируется активное перемещение войск страны-агрессоры. Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в эфире 24 Канала отметил, что это не случайность.

По его словам, после появления информации о вероятной встрече Трампа с кремлевским диктатором через временно оккупированный Мариуполь российские войска начали перебрасывать подкрепления и технику на Запорожское направление.

Андрющенко подчеркнул, что столь масштабного движения сил и техники за последние два месяца еще не наблюдалось. Это свидетельствует о наличии у Путина четкого плана использования переговоров с Трампом.

"Как это все укладывается в переговоры на Аляске? План Путина очень прост: ссора Трампа и Зеленского, усиленное давление не только на Донецкую, но и Запорожскую или Херсонскую области. Это будет ему совершенно безнаказанно сходить с рук", – объяснил он.

Также Андрющенко отметил, что в августе на украинском фронте могут явиться военнослужащие из КНДР. По его мнению, все это позволит Путину в перспективе получить преимущество.

