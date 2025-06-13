Россия продолжает снаряжать крылатыми ракетами самолеты стратегической авиации, которые используются при массированном обстреле территории Украины. На автобазах, где дислоцируются стратегические бомбардировщики, отмечены перемещения, вероятно, с целью снаряжения крылатыми ракетами.

Ту-95. Фото из открытых источников

В течение ночи 4 борта Ту-95МС, которые прилетали на Энгельс-2 для снаряжения крылатыми ракетами, покинули авиабазу, пишет мониторинговый паблик Tracking. Один борт Ту-160 осуществлял тренировку и вернулся на базу.

"Похожая ситуация наблюдалась и 7 июня — тогда на "Энгельс-2" был совершен перелет 2 Ту-160, которые ночью уже покинули авиабазу", — говорится в сообщении.

Количество снаряжения Ту-95МС и Ту-160 по состоянию на 13 июня может составлять до 10 единиц.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на днях украинцев обеспокоило видение продолжения войны народной депутат Украины Марьяны Безуглой. По ее убеждению, продвижение войск РФ в Сумскую область — это не о захвате Сум, а о наступлении на Киев. К тому же она добавила, что фронт в 300 км от Киева.

Военный аналитик Дмитрий Снегирев отметил, что у россиян пока нет резервов для захвата Сум. А любые комментарии о вероятности наступления на столицу он называет попыткой испугать общество. По его словам, сдерживающим фактором может стать позиция Китая.

По его словам, максимальная активизация Российской Федерации по созданию повторной угрозы вторжения на территорию Украины из Беларуси была, когда состоялись совместные китайско-белорусские учения.







