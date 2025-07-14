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Россия перебрасывает ракеты ближе к Украине: сколько самолетов подготовили к обстрелу

Зафиксирован уже второй рейс транспортного Ил-76 за два дня

14 июля 2025, 16:43 comments1271
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Кречмаровская Наталия

Россия предположительно переправила очередную партию крылатых ракет на авиабазу "Энгельс-2". Был зафиксирован перелет очередного транспортного Ил-76. Прилет был зафиксирован 13 июля в 16:40 на "Энгельс-2". Отмечается, что это уже второй рейс через два дня.

Россия перебрасывает ракеты ближе к Украине: сколько самолетов подготовили к обстрелу

Ту-95. Фото из открытых источников

По состоянию на 14 июля, по данным платформы Tracking вблизи Украины, находится два борта Ту-95МС и два Ту-160 на двух авиабазах:

- "Энгельс-2" — 1х Ту-95МС.

- "Энгельс-2" — 2х Ту-160.

- "Дягилево" — 1х Ту-95МС.

Аналитики платформы отметили, что после ракетной атаки 12 июля борта Ту-95МС, совершавшие пуски крылатых ракет Х-101, ожидаемо вернулись обратно на Дальний Восток.

Также вернулся 1-й борт Ту-160, который осуществлял тренировку.

"На авиабазе "Украинка", вероятно, уже находится один снаряженный ракетами Х-101 борт Ту-95МС", — говорится в сообщении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия воюет против Украины не только на фронте, но и в информационном пространстве — распространяют фейки, вбросы, манипуляции. В Центре противодействия дезинформации спрогнозировали, что враг в ближайшие две недели усилит информационное нагнетание относительно якобы нового наступления на фронте.

"Россия будет пытаться представить действия своей армии как новый этап военной операции, хотя речь идет о продолжении наступательной кампании, которая продолжается еще с 2024 года и не дала оккупантам ожидаемых результатов", — говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

По данным аналитиков Центра, возможно усиление информационной операции, направленной против системы территориальных центров комплектования (ТЦК) в Украине.



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Источник: https://t.me/the_first_online/15942
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