Россия перебазирует МиГ-31К в Беларусь: с чем это связано

Второй истребитель МиГ-31К ВКС РФ приземлился на аэродроме "Мачулищи" в Белоруссии. Об этом сообщил аналитический проект "Белорусский Гаюн", информирует портал "Комментарии".

МИГ-31К в воздухе. Фото из открытых источников

Вчера в Мачулищи уже прибыл один МиГ-31К ВКС РФ.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что перебазирование МиГ в Беларусь также может быть попыткой россиян сберечь самолеты, которые всегда под угрозой на российских аэродромах.

"Впрочем, не стоит отвергать версии с провокациями, поскольку после удара российского шахеда неподалеку от Мозыря, где расположен случайно ставший публичным НПЗ, стало понятно, что россия может готовить провокацию против беларуси", – подчеркнул Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Не только "Оленья" и "Энгельс": россия возобновляет работу очередной авиабазы

6 октября мониторинговые каналы зафиксировали активность боевой авиации на еще одной авиабазе россии "Сольцы", что в Новгородской области. Сначала сообщалось о пребывании на ней 5-х Ту-22МЗ, позже было уточнено со спутниковых снимков, что это самолеты Ту-134/154.

Единственный 1х Ту-22М3 на авиабазе "Сольцы" находится на территории музея .

"Впрочем, даже несмотря на это, есть факт использования авиабазы за достаточно длительный период", — отмечают мониторы. Напомним, что 19 августа 2023 года после успешной атаки ударными БПЛА был уничтожен 1-й борт Ту-22М3. Другие борта передислоцировали на разные авиабазы для хранения. После 23 августа россия практически не использовала авиабазу, поэтому появление каких-либо бортов на ней вызывает интересный интерес.

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