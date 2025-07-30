Сегодня во время массированной атаки БпЛА на Украину в небе был слышен новый звук – реактивного "шахеда". По данным мониторов, он сначала фиксировался в Сумской области, как крылатая ракета, из-за своей высокой скорости – около 390 км/ч.

Россия ответила на успех наших дронов новым БпЛА: что о нем известно

Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер Сергей "Флэш" Бескрестнов отметил, что такое явление в украинском небе уже как минимум второй раз.

"Мои дорогие украинцы, к сожалению, теперь мы с вами узнаем новый ночной звук – звук реактивного Шахеда. Пока что не массово, но уже второй день подряд. Реактивный Шахед – это ответ противника на успех наших зенитных дронов. Насколько их будет много в ближайшие месяцы пока информации нет ", – отметил "Флэш".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня вечером оккупанты уже запустили ударные беспилотники типа "шахед" и "герань" по областям Украины. Уже в нескольких регионах, северных, южных, восточных и центральных, раздается воздушная тревога.

Пока группы БпЛА пролетают транзитом, о взрывах не сообщается. Мониторинговые каналы сообщают, что ночью вероятно большое количество "шахедов", также идентифицирована работа телекодовой радиоаппаратуры на боевой (или той, которая боевой считается последние 2 сезона) частоте, применяемой командованием дальней авиации вкс рф. Это может быть явным признаком того, что оккупанты применят ночью бомбардировщики с крылатыми ракетами.

Также возможно применение баллистического вооружения. В любом случае необходимо не пренебрегать воздушной тревогой, следить за сообщениями мониторинговых каналов и находиться в укрытиях при обстреле.