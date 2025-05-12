Россия отвергает дипломатию и будет добиваться целей «СВО» военным путем: детали

Россия не согласилась на прекращение огня в качестве необходимого условия со стороны Украины и ее партнеров для начала переговоров в Стамбуле, считает политолог Максим Яли.

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По его словам, такие действия являются яркой демонстрацией того, что руководство РФ действительно не желает мира, а лишь продолжает затягивать время будучи уверенным, что им удастся достичь поставленных целей военным, а не дипломатическим путем.

Поэтому следует подождать уровень представительства российской стороны на переговорах. И вообще состоятся ли они уже в этот четверг. Ведь у Кремля есть готовая "отмазка" – Зеленский до сих пор не отменил указ на запрет ведения переговоров с Путиным", — отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, учитывая существенную разницу в позициях сторон по мирному урегулированию, ожидать каких-либо результатов в ближайшее время не следует.

Яли убежден, что без ощутимого давления на РФ, введения новых санкций против российской нефти и увеличения военной помощи Украине со стороны США будет крайне трудно заставить Кремль пойти на реальные компромиссы с Украиной.

"А никакого другого языка, кроме Силы, Путин не понимает. А Трамп пока не готов эту силу применять против главы Кремля. Поэтому скорее будет давить на Зеленского, чем на Путина. К сожалению", – говорит Яли.

Впрочем, по его убеждению, Трамп не может позволить себе долго позволять Путину вводить себя в заблуждение, ведь это будет иметь негативные электоральные последствия в 2026 году. Поэтому, подчеркивает эксперт, в любом случае очень скоро ему нужно будет принимать решение: либо давить на Путина и заставить его сесть за стол переговоров и пойти на территориальные уступки, либо просто переключить внимание на другие вопросы повестки дня.

Вместе с тем, Яли добавил, что без помощи со стороны США Украине будет очень трудно противостоять РФ на поле боя даже в среднесрочной перспективе.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Турции прогнозируют компромисс между Украиной и РФ.



