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Россия отказывается от прекращения огня: Зеленский о наказании для Москвы

Несмотря на заявления Путина о "перемирии", Россия отказывается от реального режима тишины на фронте.

5 мая 2025, 16:20
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия отказывается от реального прекращения огня. По словам президента, нужно увеличивать санационное давление на РФ, чтобы вынудить ее к миру в Украине.

Россия отказывается от прекращения огня: Зеленский о наказании для Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский посетил Чехию, где встретился с президентом Петром Павелом и премьер-министром Петром Фиалой в годовщину начала Пражского восстания. По словам президента, Россия не показывает желания реального перемирия, поэтому санкции должны остаться и увеличиться.

"Россия отказывается от реального прекращения огня, поэтому санкции за войну должны оставаться и усиливаться постоянно", — говорится в заявлении президента в Telegram.

В другом сообщении Зеленский заметил, что дипломатический вариант окончания войны возможен, но Россия должна пойти на прекращение огня, что на практике не происходит.

"Ситуация на поле боя доказывает: Россия не хочет продолжительной тишины, которая откроет путь дипломатии", — сообщил президент.

Напомним, что Владимир Путин объявил о трехдневном "перемирии" на День победы. Зеленский в ответ предложил российскому диктатору реальный режим прекращения огня на 30 дней, ведь "пасхальное перемирие" Путина доказало, что кратковременные режимы тишины не могут существовать. В Кремле отвергли предложение Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский заявил о невозможности обеспечить безопасность для иностранных лидеров, которые поедут на парад в Москву 9 мая.

Также "Комментарии" писали, что в Китае ответили на предупреждение Зеленского о визите в Москву на 9 мая.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14094
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