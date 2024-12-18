Россия отчаянно ищет наемников: кого Кремль пригласил на оккупированную территорию

Во временно оккупированной Донецкой области зафиксировали прибытие делегатов из африканских стран. В Центре национального сопротивления объяснили, что Кремль завез в ТО Донецк африканскую "делегацию" для договоренностей по наемникам.

Фото портал "Комментарии"

На временно оккупированный Донбасс для встречи с гауляйтером Денисом Пушилиным прибыли представители подконтрольных Москве режимов.

"Среди прибывших — делегаты из Эфиопии, Малави, Мозамбика, Южного Судана, Танзании, Уганды, Экваториальной Гвинеи, Коморских островов, Замбии, Джибути, Эсватини и Сомали", — уточнили в Центре.

Отмечают, что главная цель визита заморских гостей, по словам Пушилина, состоит в легитимизации российской оккупации. А неофициальная – переговоры по вербовке наемников в армию кремля среди африканских стран.

В Центре национального сопротивления напомнили, что Кремль активно набирает в свою террористическую армию людей из других стран, где она располагает мощными агентурными сетями.

"Империи ведь традиционно ведут свои войны за счет других народов", — уточнили в Центре.

Напомним, что оккупанты пытаются мобилизовать украинцев на войну на стороне России. Как рассказывал портал "Комментарии", решили списывать долги по кредитам тем, кто заключит контракт с армией РФ.

В Центре национального сопротивления рассказали, что оккупационные администрации обзванивают банковских должников и членов их семей, чтобы набрать людей и хоть немного выполнить мобилизационный план на временно захваченных территориях. Россияне обещают даже простить кредиты тем жителям, чей близкий родственник заключит контракт.



