Россия отчаянно ищет наемников: кого Кремль пригласил на оккупированную территорию

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Кречмаровская Наталия
Во временно оккупированной Донецкой области зафиксировали прибытие делегатов из африканских стран. В Центре национального сопротивления объяснили, что Кремль завез в ТО Донецк африканскую "делегацию" для договоренностей по наемникам.
Фото портал "Комментарии"
На временно оккупированный Донбасс для встречи с гауляйтером Денисом Пушилиным прибыли представители подконтрольных Москве режимов.
Отмечают, что главная цель визита заморских гостей, по словам Пушилина, состоит в легитимизации российской оккупации. А неофициальная – переговоры по вербовке наемников в армию кремля среди африканских стран.
В Центре национального сопротивления напомнили, что Кремль активно набирает в свою террористическую армию людей из других стран, где она располагает мощными агентурными сетями.
Напомним, что оккупанты пытаются мобилизовать украинцев на войну на стороне России. Как рассказывал портал "Комментарии", решили списывать долги по кредитам тем, кто заключит контракт с армией РФ.
В Центре национального сопротивления рассказали, что оккупационные администрации обзванивают банковских должников и членов их семей, чтобы набрать людей и хоть немного выполнить мобилизационный план на временно захваченных территориях. Россияне обещают даже простить кредиты тем жителям, чей близкий родственник заключит контракт.
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