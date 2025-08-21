Россия осталась без энергоблока: Нововоронежская АЭС под атакой

Рубрики
В ночь на 21 августа в России зафиксирован инцидент на Нововоронежской атомной электростанции в Воронежской области. Как сообщает Бабель с отсылкой на российские СМИ, седьмой энергоблок станции был временно отключен от сети.
Атака Дронов на российский энергоблок
В официальном сообщении пресс-службы АЭС заявили, что причиной стало "срабатывание автоматики". Инцидент произошел после массированной атаки беспилотников по Воронежской области, однако руководство станции отрицает какую-либо связь между отключением и действиями дронов. По словам директора станции, блок №7 готовятся снова подключить к энергосистеме уже сегодня.
В настоящее время продолжают работать другие энергоблоки – №4, №5 и №6. Радиационный фон в районе станции, по официальным данным, остается в пределах нормы.
Нововоронежская АЭС расположена в 45 километрах южнее Воронежа на берегу реки Дон и является крупнейшим поставщиком электроэнергии в области.
