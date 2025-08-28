logo

Россия опубликовала кадры, на которых, вероятно, ударила по кораблю "Симферополь"

28 августа 2025, 18:52
Недилько Ксения

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором, как утверждается, кадры поражения среднего разведывательного корабля "Симферополь" ВМС Украины российским быстроходным безэкипажным катером в устье реки Дунай.

В результате атаки корабль ВМС Украины затонул, говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Министерстве обороны РФ заявили о том, что потопили средний разведывательный корабль "Симферополь" Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, погиб один член экипажа. Это в комментарии LIGA.net подтвердил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

"О информации относительно поражения одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас идет устранение последствий атаки", — заявил Плетенчук.

По словам спикера ВМС, подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков.

Один член экипажа погиб, несколько ранены, уточнил Плетенчук.

Также "Комментарии" писали , что Министерство обороны РФ заявило, что сегодня ночью Вооруженные Силы РФ били исключительно по военным целям. Россия вызывающе сообщила, куда била в Киеве "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробалистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса по предприятиям военно-промышленного комплекса. назначенные объекты поражены", – заявили во вражеском ведомстве.



