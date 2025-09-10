Россия определила энергообъекты для обстрела: какие регионы под угрозой

Рубрики
Российские войска возобновили обстрелы энергообъектов – к тому же меняется тактика самих ударов. К подготовке обстрелов активно привлекают агентов.
В Службе безопасности Украины сообщили, что разоблачили очередного российского агента. Он корректировал комбинированные атаки оккупантов по Кривому Рогу и Кировоградской области. Отмечается, что враг готовил удар по энергообъектам, и чтобы сделать это "в обход" украинского ПВО, агент должен был обнаружить ее локации. Вражеским агентом оказался 39-летний житель Криворожского района. Он сам искал "выходы" на российских спецслужб через Телеграм-каналы. Впоследствии его завербовал сотрудник военной контрразведки ФСБ.
Корректировщика задержали по месту жительства – ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Во время обысков у него изъяли смартфон, на котором он хранил агентурную информацию и контактировал с куратором ФСБ.
Фигуранту грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
