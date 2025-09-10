logo

Война с Россией Россия определила энергообъекты для обстрела: какие регионы под угрозой
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия определила энергообъекты для обстрела: какие регионы под угрозой

Энергообъекты в каких областях планировала обстрелять Россия

10 сентября 2025, 17:07
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российские войска возобновили обстрелы энергообъектов – к тому же меняется тактика самих ударов. К подготовке обстрелов активно привлекают агентов.

Россия определила энергообъекты для обстрела: какие регионы под угрозой

Обстрел. Иллюстративное фото

В Службе безопасности Украины сообщили, что разоблачили очередного российского агента. Он корректировал комбинированные атаки оккупантов по Кривому Рогу и Кировоградской области. Отмечается, что враг готовил удар по энергообъектам, и чтобы сделать это "в обход" украинского ПВО, агент должен был обнаружить ее локации. Вражеским агентом оказался 39-летний житель Криворожского района. Он сам искал "выходы" на российских спецслужб через Телеграм-каналы. Впоследствии его завербовал сотрудник военной контрразведки ФСБ.

"По заданию оккупантов агент начал рейсовыми автобусами объезжать местность, где пытался обнаружить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ. Кроме этого, во время воздушных тревог злоумышленник фиксировал маршруты боевых дежурств мобильных огневых групп, которые попадали в его внимание. Собранные сведения фигурант посылал куратору в виде фото украинских объектов с их координатами на гугл-картах”, — объяснили в СБУ работу злоумышленника.

Корректировщика задержали по месту жительства – ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Во время обысков у него изъяли смартфон, на котором он хранил агентурную информацию и контактировал с куратором ФСБ.

Фигуранту грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как Россия изменила тактику обстрелов.




Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-koryhuvalnyka-yakyi-navodyv-rosiiski-rakety-na-enerhoobiekty-u-dnipropetrovskii-ta-kirovohradskii-oblastiakh
