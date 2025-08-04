Россия охотится на гражданских: Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия совершает умышленные удары по гражданским объектам, в том числе по медикам и спасателям, приезжающим на места ударов после атак РФ. По словам президента, российские военные также охотятся на гражданских вдоль линии фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский опубликовал видео в социальных сетях, где показаны удары России по гражданским, в том числе по автомобилям скорой помощи, спасателям и жилым домам.

"Россия охотится на гражданских вдоль всей линии фронта. Убийства людей. Убийства детей. Умышленные удары FPV по приезжающим на помощь после атак спасателям и медикам – все это типично для каждого города или общины, до которых достают российские дроны. Российская армия просто убивает все живое", — говорится в заявлении президента.

По словам Зеленского, российский террор можно остановить, ведь мир имеет достаточно для этого силы. Президент заявил, что ожидает от США, Европы и остального мира сильных решений, в частности в отношении вторичных санкций против российской нефти и давления на банковский сектор РФ.

"Украина ожидает реализации каждой договоренности по усилению защиты, согласованной с партнерами. Каждый день промедлений приводит к потере наших людей", — добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией. Какие уже есть договоренности между РФ и Украиной.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал главную идею Путина. По словам президента, Россия не хочет иметь четкие границы, чтобы получить возможность для новых вторжений в другие страны.