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Россия охотится на гражданских: Зеленский сделал заявление

Россия намеренно атакует гражданских в Украине и наносит удары по жилым домам.

4 августа 2025, 09:45
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия совершает умышленные удары по гражданским объектам, в том числе по медикам и спасателям, приезжающим на места ударов после атак РФ. По словам президента, российские военные также охотятся на гражданских вдоль линии фронта.

Россия охотится на гражданских: Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский опубликовал видео в социальных сетях, где показаны удары России по гражданским, в том числе по автомобилям скорой помощи, спасателям и жилым домам.

"Россия охотится на гражданских вдоль всей линии фронта. Убийства людей. Убийства детей. Умышленные удары FPV по приезжающим на помощь после атак спасателям и медикам – все это типично для каждого города или общины, до которых достают российские дроны. Российская армия просто убивает все живое", — говорится в заявлении президента.

По словам Зеленского, российский террор можно остановить, ведь мир имеет достаточно для этого силы. Президент заявил, что ожидает от США, Европы и остального мира сильных решений, в частности в отношении вторичных санкций против российской нефти и давления на банковский сектор РФ.

"Украина ожидает реализации каждой договоренности по усилению защиты, согласованной с партнерами. Каждый день промедлений приводит к потере наших людей", — добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией. Какие уже есть договоренности между РФ и Украиной.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал главную идею Путина. По словам президента, Россия не хочет иметь четкие границы, чтобы получить возможность для новых вторжений в другие страны.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15428
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