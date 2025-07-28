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Россия официально закрывает границы с Украиной: что это значит

Россия с 1 августа официально закрывает 20 пунктов пропуска с Украиной

28 июля 2025, 21:01
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Недилько Ксения

Правительство России распорядилось официально закрыть с 1 августа 20 пунктов пропуска, действовавших ранее по соглашению с Украиной. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает пропагандистское агентство ТАСС.

Россия официально закрывает границы с Украиной: что это значит

Россия официально закрывает границы с Украиной: что это значит

"Закрыть с 1 августа 2025 г. пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 г. по перечню согласно приложению", — говорится в документе.

В списке – 13 автомобильных пунктов и 7 железнодорожных. В том числе указанные пограничные переходы, которые с 2022 года были оккупированы, а Россия незаконно "присоединила" их себе по результатам непризнанных референдумов т.н. "ЛНР", "ДНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Минразвития завершило обучение комиссий, которые будут дистанционно обследовать разрушенное имущество на территориях активных боевых действий, там где ситуация безопасности не позволяет выехать на место и зафиксировать уничтожение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Украины Павла Фролова.

По его словам, это позволит внести информацию о таком жилье в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества и в дальнейшем получить компенсации от государства по программе еВосстановление.

"Предполагается, что если имеющиеся сведения не позволяют установить факт разрушения жилья — обследование приостанавливается, однако заявитель в течение 90 дней может предоставить дополнительные материалы и рассмотрение заявления возобновят", — отметил нардеп.



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