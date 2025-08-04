Россия официально отказалась от моратория на размещение ракет средней дальности: что это значит

Россия больше не считает себя обязанной соблюдать добровольный мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Соответствующее заявление обнародовало Министерство иностранных дел РФ.

Кремль отменяет мораторий на ракеты

В Москве объясняют это решение тем, что после расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году, по мнению РФ, по инициативе США Россия вроде бы воздерживалась от действий в этой сфере. Кремль заявляет, что даже после выхода из договора в одностороннем порядке соблюдал определенные самоограничения, пока аналогичное оружие не появится в других странах.

Однако, по словам МИДа РФ, Запад эти инициативы проигнорировал. В частности, Россия заявляет, что:

• с 2023 года США перебрасывали в Европу ракетные системы, способные запускать ракеты РСМД в рамках учений НАТО;

• в апреле 2024 года на Филиппины был доставлен ракетный комплекс Typhon, до сих пор остающийся в регионе;

• во время учений Talisman Sabre 2025 австралийские военные осуществили пуск ракеты PrSM из системы HIMARS – ее дальность превышает 500 км, что соответствует категории РСМД.

Москва также упоминает о планах отдельных союзников США закупать у Вашингтона такие системы или разрабатывать собственные ракеты с дальностью в пределах от 500 до 5500 км.

РФ считает, что эти действия способствуют развертыванию потенциально угрожающих ракетных систем у ее границ, в том числе в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В заявлении отмечается, что это создает "прямую стратегическую угрозу" для безопасности страны.

"Поскольку наши многочисленные предупреждения были проигнорированы, а развертывание американских РСМД становится фактом, Российская Федерация больше не считает себя связанной односторонним мораторием", — говорится в заявлении МИД.

Теперь решение по конкретным действиям Россия будет принимать в зависимости от ситуации в сфере международной безопасности и темпов развертывания западных ракет в приграничных зонах.

Этому решению предшествовала информация о закрытии воздушного пространства над полигоном Капустин Яр с 4 по 8 августа, что может свидетельствовать о подготовке к ракетным испытаниям.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию во время закупок дронов и РЭБ: подозрение объявили шестерым участникам преступной схемы.