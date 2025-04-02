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Россия, очевидно, уже готовится к новой войне: что является доказательством этого

Сикорский подчеркнул, что Путин атакует более слабые государства и угроза российской агрессии беспокоит не только страны Балтии, но и соседние с Россией азиатские государства.

сегодня, 16:50
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Клименко Елена

Массовый призыв срочников в России может свидетельствовать о подготовке Кремля к новой войне. Такую возможность предположил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире RMF FM.

Россия, очевидно, уже готовится к новой войне: что является доказательством этого

Фото: из открытых источников

"К этому нужно быть готовыми", — подчеркнул он.

Глава польской дипломатии отметил, что нападение РФ на страны НАТО было бы бессмысленным шагом, но, по его словам, аналогичным безумием было и вторжение в Украину.

Сикорский подчеркнул, что Путин атакует более слабые государства и угроза российской агрессии беспокоит не только страны Балтии, но и соседние с Россией азиатские государства.

"Мои коллеги недавно побывали в Центральной Азии, и могу вас заверить, что у Казахстана и других стран тоже есть основания для тревоги", — отметил он.

Он также подчеркнул, что Польша и страны Балтии уже сталкиваются с гибридной войной со стороны Кремля.

"Наши спецслужбы ведут борьбу, дипломатия реагирует, а государство и общество должны быть готовы к сдерживанию Путина, если он окончательно сойдет с ума и решится на нападение на НАТО", — добавил министр.

Напомним, ранее Сикорский заявил, что угроза со стороны России сохранится до тех пор, пока Путин остается у власти или пока РФ не исчерпает свои человеческие и материальные ресурсы.

Как уже писали "Комментарии", эксперты Международного валютного фонда возобновили прогноз продолжительности войны России против Украины. В базовом сценарии сроки истечения интенсивных боевых действий не изменились. Об этом говорится в Меморандуме с МВФ.

"Хотя риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий по-прежнему предполагает, что война завершится в последние месяцы этого года", — говорится в документе.



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Источник: https://www.rmfon.pl/podcast/poranna-rozmowa-w-rmf-fm/67735
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