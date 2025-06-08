Россия обвиняет Украину в отказе забирать тела погибших военных

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Россия якобы доставила первую партию тел погибших военных ВСУ на границу с Украиной, а чиновники РФ заявляют, что Украина отказывается забирать тела погибших.
Фура с якобы телами погибших военных. Фото: росСМИ
На место не забыли пригласить иностранных журналистов и съемочные группы.
Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что это первая партия – 1 212 тел военных ВСУ, многие из них опознаны.
По его словам, российская сторона согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле, доставила первую партию тел погибших украинских военнослужащих в район обмена. ‚ Все они идентифицированы как военнослужащие ВСУ.
В РФ заявляют, что Украина неожиданно перенесла "на неопределенный срок и прием тел и обмен военнопленными", заявил глава российской делегации, помощник диктатора РФ Владимир Мединский. Как заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, украинская сторона пока воздерживается от назначения даты.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявляют, что заявления российской стороны не соответствуют действительности и предварительным договоренностям ни по обмену пленных, ни по репатриации тел.
Отмечается, что в течение последней недели команды по обе стороны вели работу в двух направлениях — репатриации тел погибших военнослужащих и обмена пленных.
Об обмене пленных — Украина подала списки на обмен, сформированные в соответствии с четко определенными категориями, согласованными во время переговоров в Стамбуле: тяжело ранены, тяжело больны, по формуле "всех на всех", а также молодые военнослужащие. Российская сторона передала другие списки, не соответствующие согласованному подходу. Украина предоставила соответствующие комментарии, и следующий шаг ожидается от российской стороны.
Относительно репатриации тел действительно была достигнута договоренность. Дата не была согласована. Вместо этого, после последовательного выполнения договоренного алгоритма, российская сторона прибегла к односторонним действиям, которые не были согласованы в рамках совместного процесса.
"К сожалению, вместо конструктивного диалога мы снова сталкиваемся с манипуляциями и попытками использовать чувствительные гуманитарные темы в информационных целях. Мы заинтересованы в реальном результате – в возвращении наших пленных и тел погибших, и готовы работать для этого дальше в пределах согласованных рамок.
Призываем российскую сторону прекратить грязные игры и вернуться к конструктивной работе для возвращения людей в обе стороны и четко выполнить договоренность в ближайшие дни", – отмечают в Коордштабе.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ходе второго раунда переговоров, которые украинская и российская делегации провели в Стамбуле, был согласован большой обмен военнопленными. Также стороны согласовали возвращение тел погибших бойцов 6000 на 6000.
Новости