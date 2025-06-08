Россия обвиняет Украину в отказе забирать тела погибших военных

Россия якобы доставила первую партию тел погибших военных ВСУ на границу с Украиной, а чиновники РФ заявляют, что Украина отказывается забирать тела погибших.

Фура с якобы телами погибших военных. Фото: росСМИ

На место не забыли пригласить иностранных журналистов и съемочные группы.

Представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что это первая партия – 1 212 тел военных ВСУ, многие из них опознаны.

По его словам, российская сторона согласно договоренностям, достигнутым в Стамбуле, доставила первую партию тел погибших украинских военнослужащих в район обмена. ‚ Все они идентифицированы как военнослужащие ВСУ.

"Российская сторона в точном соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в Стамбуле в ходе российско-украинских переговоров 2 июня, и в соответствии также с графиком, согласованным с украинской стороной в Стамбуле, доставила в район обмена подготовленные к репатриации тела украинских военнослужащих. Это первая партия, это первая часть. Это 1 212 тел украинских военнослужащих, многие из которых опознаны, но все они идентифицированы как украинские военнослужащие по форме одежды, по району, где они были найдены", — сказал он.

В РФ заявляют, что Украина неожиданно перенесла "на неопределенный срок и прием тел и обмен военнопленными", заявил глава российской делегации, помощник диктатора РФ Владимир Мединский. Как заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин, украинская сторона пока воздерживается от назначения даты.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными заявляют, что заявления российской стороны не соответствуют действительности и предварительным договоренностям ни по обмену пленных, ни по репатриации тел.

Отмечается, что в течение последней недели команды по обе стороны вели работу в двух направлениях — репатриации тел погибших военнослужащих и обмена пленных.

Об обмене пленных — Украина подала списки на обмен, сформированные в соответствии с четко определенными категориями, согласованными во время переговоров в Стамбуле: тяжело ранены, тяжело больны, по формуле "всех на всех", а также молодые военнослужащие. Российская сторона передала другие списки, не соответствующие согласованному подходу. Украина предоставила соответствующие комментарии, и следующий шаг ожидается от российской стороны.

Относительно репатриации тел действительно была достигнута договоренность. Дата не была согласована. Вместо этого, после последовательного выполнения договоренного алгоритма, российская сторона прибегла к односторонним действиям, которые не были согласованы в рамках совместного процесса.

"К сожалению, вместо конструктивного диалога мы снова сталкиваемся с манипуляциями и попытками использовать чувствительные гуманитарные темы в информационных целях. Мы заинтересованы в реальном результате – в возвращении наших пленных и тел погибших, и готовы работать для этого дальше в пределах согласованных рамок. Призываем российскую сторону прекратить грязные игры и вернуться к конструктивной работе для возвращения людей в обе стороны и четко выполнить договоренность в ближайшие дни", – отмечают в Коордштабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в ходе второго раунда переговоров, которые украинская и российская делегации провели в Стамбуле, был согласован большой обмен военнопленными. Также стороны согласовали возвращение тел погибших бойцов 6000 на 6000.