Россия обвиняет Украину в новых обстрелах: что известно

Минобороны РФ сообщает, что якобы за прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры.

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"31 марта в 10.08 в Запорожской области в результате атаки украинского БПЛА (не менее 4-х сбросов боеприпасов) на электроподстанцию 35 кВ в Новогорьевке (ГУП "Таврия-Энерго") произошло прекращение электроснабжения бытовых потребителей в двух населенных пунктах Токмаковского района. Также в 11.38 в Белгородской области в результате удара украинского БПЛА по комплектной трансформаторной подстанции в н.п. Смородино произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения более 1200 бытовых потребителей Грайворонского района", – заявляют в российском ведомстве.

И если раньше оккупационное минобороны РФ заявляло о "все сбито", то сейчас там сообщают о якобы обстрелах ВСУ, чтобы дискредитировать Украину и заявить, что Киев не сдерживает договоренности.

"Таким образом, независимо от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта в Украине, киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России", – заявляют в МО РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью и вчера вечером оккупанты нанесли удары по Запорожью и Днепропетровщине, в результате чего есть погибшие и раненые.