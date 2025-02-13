Россия обвинила Украину в обстреле экспертов МАГАТЭ, ехавших на ЗАЭС

Оккупационное Минобороны РФ опубликовало видео с примечанием "срочно", на которых якобы видны "удары украинских войск с беспилотников и артиллерии по автоколонне с экспертами МАГАТЭ с целью срыва плановой ротации на Запорожской атомной электростанции 12 февраля".

Скриншот из видео

Отмечается, что ранее эта ротация, которая должна была пройти 5 февраля, также была сорвана украинской стороной.

Оккупанты заявляют, что с 8 часов 45 минут колонна машин рабочей группы Минобороны России, обеспечивающая встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ, направляющихся для ротации на Запорожскую АЭС, прибыла к ранее согласованному с украинской стороной месту встречи в районе Каменского (35 км юго-восточнее Запорожья) и находилась в 2,4 км южнее места непосредственной встречи с экспертами МАГАТЭ.

С 8:50 до 9:55 подразделением инженерной разведки, входящей в состав рабочей группы Минобороны России, была проведена проверка участка дороги и места непосредственной встречи прибывающих экспертов МАГАТЭ.

Одновременно с этим (в 9 часов 30 минут) украинская колонна с прибывающей группой экспертов МАГАТЭ была остановлена представителями ВСУ в 25 км от места встречи в районе Новоалександровка (15 км юго-восток Запорожья) в связи с якобы обстрелом места передачи экспертов.

В 10 часов 5 минут после завершения проведения инженерной разведки движение российской колонны к месту встречи было продолжено, о чем был проинформирован координатор встречи от МАГАТЭ.

В 10 часов 20 минут при подходе российской колонны непосредственно к месту встречи экспертов МАГАТЭ украинские войска, по словам Минобороны РФ, якобы совершили ее обстрел из миномета (1 разрыв).

В дальнейшем в 11 часов 15 минут колонна якобы была атакована украинским ударным FPV-дроном, взорвавшимся на расстоянии 10-20 м от главной машины.

Заявляется, что в 12.45 ВСУ якобы начали артиллерийский обстрел российской колонны. Зафиксировано 6 разрывов (4 артиллерийских и 2 минометных).

"В 12 часов 55 минут в связи с артиллерийским обстрелом со стороны Украины и невозможностью обеспечить безопасность прибывающих экспертов МАГАТЭ было принято решение вернуть рабочую группу Минобороны России, в 12 часов 56 минут российская колонна начала движение в обратном направлении. В 13 часов 5 минут при въезде в Васильевку (44 км южный Запорожье) российская колонна в очередной раз подверглась атакам четырех FPV-дронов. Всего противник оказал 12 влияний по колонне машин рабочей группы Минобороны России, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ (4 артиллерийских, 3 минометных, 5 FPV-дронов)", – заявляют в оккупационном ведомстве.

Отмечается, что в результате обстрелов и влияний FPV-дронов повреждения получили автомобили рабочей группы Минобороны России.

Стоит отметить, что на видео вообще не понятно, кто наносит удары по автомобилям и из какого вида вооружения ведется обстрел.