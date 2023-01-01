Россия обстреляла Николаев "Искандерами": что известно

Военные РФ в течение суток обстреливали областной центр Николаевской области , населенные пункты Очаковской и Куцурубской общин. Об этом 1 января проинформировал глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

Обстрел Николаева (фото из открытых источников)

Как утверждает чиновник, оккупанты стреляли по Николаеву, вчера, 31 декабря, после обеда. Враги направили на областной центр свои "Искандеры".

"Вчера Николаев был обстрелян шестью ракетами типа "Искандер" по данным ВСУ. Надо быть такими деревянными, чтобы такими ракетами жилищный сектор атаковать", — написал чиновник.

По результатам российских обстрелов были разрушены два жилых помещения, повреждены еще 12 жилых домов и три учебных заведения.

После обстрела возник пожар в местном гаражном кооперативе. Повреждены почти два десятка гаражей. Огонь оперативно тушили спасатели ГСЧС. Результат смертоносного обстрела – ранены семь человек.

Вместе с тем в субботу, 31 декабря, после одиннадцати часов ночи и сегодня, 1 января, после четырех часов утра захватчики наносили удары по территории портовой зоны и били по населенному пункту Очаковской общины. Частично разрушены и повреждены жилые и многоэтажные помещения, здания предприятия, возникло четыре пожара.

Еще 1 января, в 04:50 под вражеским обстрелом было село Куцурубской общины. Там повреждения получил жилой дом. Пострадавшие не обнаружены.

На территории Первомайского, Баштанского и Вознесенского районов сутки прошли без обстрелов.

Важно, что, как информируют представители воздушного командования "Юг", 31 декабря, с 22:00 до 23:30, силами ПВО над Николаевщиной уничтожены семь вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в новогоднюю ночь россияне обстреляли Херсон и оставили людей без света

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