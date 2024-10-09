Россия обманом отправляет на войну африканцев, которые регулярно попадают в украинский плен

Украина выражает серьезную обеспокоенность продолжающейся противоправной деятельностью российской федерации, направленной на расширение своих сфер влияния с использованием так называемого "Африканского корпуса" РФ и аффилированных с ним террористических российских частных военных компаний на суверенной территории ряда государств Африки. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает портал "Комментарии".

Африканские наемники. Фото из открытых источников

Там заявили, что российские наемники наносят непоправимый ущерб стабильности и безопасности стран Африканского континента, подпитывают внутренние противоречия и конфликты, приводят к увеличению человеческих потерь, занимаются незаконной добычей и экспроприацией ценных полезных ископаемых этих государств с целью финансирования захватнической войны РФ против Украины.

"Констатируем, что выходцы из стран Африки и Ближнего Востока, которых россия обманом или принуждением направляет на войну против украинского народа, регулярно попадают в украинский плен.

Обращаемся к таким иностранцам с призывом всеми способами избегать попадания в ряды российской армии, а в случае отправки на фронт при первой возможности воспользоваться проектом "Хочу жить", добровольно сложить оружие Силам обороны Украины и сохранить свою жизнь", – подчеркнули в МИД.

В ведомстве решительно осудили циничное использование российской федерацией граждан африканских и арабских стран в качестве наемников, которых кремлевский режим беспощадно использует как "пушечное мясо" в боях против Сил обороны Украины на территории нашего государства, и призвали правительства дружественных стран Африки и Ближнего Востока публично осудить такие действия россии и принять все возможные меры, чтобы прекратить эту преступную практику.