Россия ночью содрогалась от взрывов: где произошли попадания

Вчера с вечера и всю ночь шла атака в российских городах. О результатах попаданий БПЛА сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, мониторящий ситуацию.

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Воронеж. Атака началась в 20:58. Около 22:30 поражены резервуары с топливом в Лискинском районе, Воронежская область, Россия.

Тамбовская область. В промежуток с 00:26 до 06:03 продолжалась атака – была объявлена воздушная тревога. С севера взрывы раздавались в районе села Кузьмино-Гать и города Котовска.

" Приоритетная цель – предприятия по производству пороха в Кузьмино-Гать и в Котовске . В результате атаки есть поражение. Официальный Тамбов подтверждает последствия на земле , но "все сбили" — сообщает об сбитии трех БПЛА ", — отмечает Андрющенко.

Также фиксировалась работа ПВО в Белгородской области (официально – сбито семь БПЛА) и над Орлом.

По данным оккупационного Минобороны РФ, в минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 27 беспилотных летательных аппаратов.

15 БпЛА уничтожено над территорией Белгородской области, семь – над территорией Воронежской области, три – над территорией Тамбовской области и два – над территорией Курской области.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отмечает, что уже не впервые атакован Тамбовский пороховый завод РФ.

"Он является одним из ключевых объектов российского ВПК, задействованного в войне против Украины. Там производятся порохи, которые используются для разных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем. Также – колоксилин, применяемый в создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов", – сообщил Коваленко.

Он подчеркнул, что предприятие является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии РФ. С началом полномасштабной войны в Украине производство на заводе значительно выросло.

Напомним, вчера оккупанты совершили массированную комбинированную атаку по Украине.