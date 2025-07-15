Россия не выдержит: россиян будет ждать очень неприятный сюрприз

Российские войска продолжают активные штурмовые действия, пытаясь растянуть украинскую оборону. Однако Россия столкнется с истощением, ведь только в Харьковском направлении ежедневно теряет убитыми и ранеными около 100 человек.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Спикер ОТУ "Харьков" Павел Шамшин отметил, что за неделю только на Харьковском направлении потери РФ можно считать батальоном. Однако это не останавливает врага, пишет издание "РБК-Украина".

По словам военного, у РФ рано или поздно появится истощение. И тогда, он надеется, россиян будет ждать очень неприятный сюрприз. По его словам, армия РФ имеет численное преимущество, и оккупанты пытаются растянуть украинскую оборону.

Военный рассказал, что враг пытается атаковать в разных местах. По его словам, две недели назад, оккупанты начали активные действия в районе населенного пункта Милово — к северо-востоку от поселка Великий Бурлук.

Отметил, что войска РФ пересекли государственную границу и пытались двигаться в направлении села Амбарное. Там были остановлены. Затем они изменили вектор движения и попытались продвинуться в направлении села Хатное, но также были остановлены.

"Они пытаются растягивать нашу оборону, ища слабые места, и если они думают, что им где-то удается находить такое слабое место, они в таких местах будут накапливать свою пехоту, которой будут развивать успех", — отметил спикер.

Шамшин рассказал, что оккупанты атакуют преимущественно малыми пехотными группами от трех до пяти человек при активной поддержке дронов. Сам Волчанск, по его словам, фактически разрушен, однако россияне продолжают обстреливать город из артиллерии, тяжелых систем, а также реактивных систем залпового огня.

"Однако главная угроза в Волчанске сейчас — это дроны, их у россиян очень много и они очень активны", — добавил Шамшин.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Трамп установил дедлайн для Путина.