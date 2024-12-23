Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия уже не может выдерживать фронт без поддержки КНДР. По словам Коваленко, русская армия зависит от северокорейских боеприпасов, наемников и военной техники. С каждым месяцем эта зависимость только растет, что показывает серьезное ослабление собственного военно-промышленного комплекса России.

КНДР держит российский фронт

"Россия все больше зависит от кндр. Они не вытягивают фронт без их боеприпасов, не способны воевать на Курщине без их людей, будут становиться все более зависимыми от их техники." - отметил Коваленко.

Сотрудничество между странами вызывает серьезные риски: за счет своего военно-промышленного комплекса Северная Корея может частично компенсировать нехватку ресурсов в России, усиливая способность Кремля вести войну.

“Это большой позор России. Впрочем, в дальнейшем следует понимать, что ВПК РФ ослабнет, но ВПК канд будет работать, и чтобы он не обеспечивал способность России воевать, необходимо уничтожить экономические способности России платить”, — рассказал Коваленко.

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