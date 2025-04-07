К началу апреля российская армия накопила более тысячи ракет, однако, как отмечает военно-политический аналитик Александр Коваленко, РФ осторожно относится к использованию ракет из-за значительного износа носителей.

Фото: из открытых источников

По информации Коваленко, в настоящее время Россия производит ежемесячно около 50-60 ракет Х-101/555, 30-45 единиц "Калибров", 30 ракет 9М723 для ОТРК "Искандер", 15-30 ракет 9М728 для "Искандер-К" и 4-5.

Коваленко утверждает, что к началу апреля, учитывая последние удары по Украине, Россия имела в наличии более 250 единиц Х-101/555, более 500 "Калибров", около 110 ракет "Искандер-М", около 280 ракет "Искандер-К" и 75 "Кинжалов".

Аналитик подчеркивает, что хотя у России накопилось немало ракет Х-101/555 и "Калибров", которые могли бы использоваться для регулярных ударов по Украине, это не происходит. Он объясняет это тем, что основные носители этих ракет значительно изношены, и их частое использование может привести к серьезным техническим проблемам.

"Поэтому боевые вылеты Ту-95МС проходят не еженедельно, а только раз в месяц. Эти самолеты обычно оснащаются ограниченным боевым комплектом, а не полным — 8 ракет на борт, вместо возможных 16", — объясняет эксперт.

Кроме того, он отмечает, что эффективность применения Х-101 и 3М14 значительно ниже баллистических ракет 9М723. Вероятность перехвата дозвуковых крылатых ракет нашей ПВО значительно выше, чем в случае с 9М723, которые могут уничтожить только системы ПВО типа Patriot или SAMP/T.

"В то время как ракеты Х-101 и 3М14 могут быть сбиты даже мобильными группами с переносными зенитными комплексами, 9М723 "Искандер" практически неперехватываема для большинства украинских ПВО", — отмечает Коваленко.

"Итак, можно выбирать: запустить 20 ракет Х-101 на сумму более ста миллионов долларов и с высокой вероятностью потерять 80-90% или все 100%, или же запустить 9М723 "Искандер" в районе, где нет ЗРК Patriot и SAMP/T, имея практически 99% вероятности".

По мнению Коваленко, именно поэтому Россия накапливает ракеты Х-101 и 3М14, а расход ракет 9М723 происходит постоянно, делая их основным инструментом террора.

"Комментарии" уже писали, что президент США Дональд Трамп действует так, будто получает указания от Кремля, поскольку поддерживает взгляды Владимира Путина. Такое мнение высказал бывший глава МИ-6 Алекс Янгер в интервью The Independent.