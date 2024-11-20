Россия не сдержала обещание: что ждет жителей оккупированных территорий

На временно оккупированных территориях Украины захватчики отправляют жителей на срочную службу в вооруженные силы РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации.

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Российская пропаганда сообщила, что жителей оккупированных частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины впервые отправили на срочную службу в вооруженные силы РФ. Привлечение оккупантами населения захваченных ими территорий на военную службу является нарушением Женевских конвенций и квалифицируется международным законодательством как военное преступление”, — отмечают в ЦПД.

В Центре отметили, что в 2022 году кремлевский гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий уверял, что в оккупированном регионе никого не будут мобилизовать или привлекать в российскую армию по призыву, "не менее пяти лет". “Обещания оказались ложью. Также давно не секрет, что россияне с начала полномасштабного вторжения в Украину насильно отправляли на фронт жителей ТОТ Донецкой и Луганской областей без соответствующей экипировки и даже элементарной подготовки”, — говорится в сообщении.

В ЦПД отмечают, что призыв жителей ТОТ на службу в российскую армию противоречит "пропагандистским басням о "заботе" о местном населении". На самом деле, Россия воспринимает его как ресурс для пополнения своей армии "пушечным мясом" и как инструмент в политических играх кремля.

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