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Россия не сдержала обещание: что ждет жителей оккупированных территорий

Привлечение жителей ВОТ на службу в армию РФ

20 ноября 2024, 17:42
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Кречмаровская Наталия

На временно оккупированных территориях Украины захватчики отправляют жителей на срочную службу в вооруженные силы РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации.

Россия не сдержала обещание: что ждет жителей оккупированных территорий

Фото портал "Комментарии"

Российская пропаганда сообщила, что жителей оккупированных частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины впервые отправили на срочную службу в вооруженные силы РФ. Привлечение оккупантами населения захваченных ими территорий на военную службу является нарушением Женевских конвенций и квалифицируется международным законодательством как военное преступление”, — отмечают в ЦПД.

В Центре отметили, что в 2022 году кремлевский гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий уверял, что в оккупированном регионе никого не будут мобилизовать или привлекать в российскую армию по призыву, "не менее пяти лет". “Обещания оказались ложью. Также давно не секрет, что россияне с начала полномасштабного вторжения в Украину насильно отправляли на фронт жителей ТОТ Донецкой и Луганской областей без соответствующей экипировки и даже элементарной подготовки”, — говорится в сообщении.

В ЦПД отмечают, что призыв жителей ТОТ на службу в российскую армию противоречит "пропагандистским басням о "заботе" о местном населении". На самом деле, Россия воспринимает его как ресурс для пополнения своей армии "пушечным мясом" и как инструмент в политических играх кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во вторник, 19 ноября, Верховная Рада одобрила главную смету, по которой Украина будет жить в 2025 году. Что не так с Госбюджетом-2025, объяснил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Подробнее о том, как главная смета повлияет на ВПЛ, читайте по ссылке.




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Источник: https://cpd.gov.ua/international-direction/ssha/zaluchennya-zhyteliv-tot-na-sluzhbu-do-armiyi-rf-voyennyj-zlochyn/
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