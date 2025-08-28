Россия не перестанет воевать: озвучен страшный прогноз действий Кремля в Украине

Российская Федерация способна сохранять высокую интенсивность боевых действий по меньшей мере в течение следующего года. Об этом заявил первый замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Фото: из открытых источников

По его словам, агрессор значительно усугубил производство вооружения и боеприпасов, а также укрепил собственный оборонно-промышленный сектор.

"Россия сможет воевать еще долго. По-моему, по меньшей мере год", — сказал Гаврилюк.

Чиновник подчеркнул, что экономические ограничения, введенные Западом, не оказывают должного влияния на Россию. Главная причина – отсутствие эффективного контроля за соблюдением санкционного режима.

"Санкции не выполняют свою функцию, поскольку государства, которые их ввели, должным образом не контролируют их внедрение", — отметил он.

Гаврилюк также обратил внимание, что значительная часть комплектующих в ракетах и дронах, используемых РФ, имеет западное происхождение. В частности, речь идет о системах наведения и управления.

"Многие важные технологические компоненты изготовлены не в России, а на Западе", — добавил представитель Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что Россия получает помощь от третьих стран, что позволяет ей поддерживать военную агрессию. Поэтому ожидать скорого завершения войны не приходится.

Украинцев призывают быть готовыми к длительному сопротивлению. А международное сообщество — к более решительным действиям: следует усилить контроль за соблюдением санкций и сделать невозможным доступ РФ к стратегически важным технологиям.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на очередной массированный ночной ракетно-дроновый удар по Украине, Кремль продолжает озвучивать показательную "готовность" к переговорному процессу. В частности, спикер Владимира Путина Дмитрий Песков цинично заявил, что вопрос гарантий безопасности остается "одной из важнейших тем" в контексте урегулирования ситуации.