Россия не перестанет воевать: озвучен страшный прогноз действий Кремля в Украине
НОВОСТИ

Россия не перестанет воевать: озвучен страшный прогноз действий Кремля в Украине

Санкции против России малоэффективны, так что война может затянуться еще не менее года.

28 августа 2025, 15:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российская Федерация способна сохранять высокую интенсивность боевых действий по меньшей мере в течение следующего года. Об этом заявил первый замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Фото: из открытых источников

По его словам, агрессор значительно усугубил производство вооружения и боеприпасов, а также укрепил собственный оборонно-промышленный сектор.

"Россия сможет воевать еще долго. По-моему, по меньшей мере год", — сказал Гаврилюк.

Чиновник подчеркнул, что экономические ограничения, введенные Западом, не оказывают должного влияния на Россию. Главная причина – отсутствие эффективного контроля за соблюдением санкционного режима.

"Санкции не выполняют свою функцию, поскольку государства, которые их ввели, должным образом не контролируют их внедрение", — отметил он.

Гаврилюк также обратил внимание, что значительная часть комплектующих в ракетах и дронах, используемых РФ, имеет западное происхождение. В частности, речь идет о системах наведения и управления.

"Многие важные технологические компоненты изготовлены не в России, а на Западе", — добавил представитель Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что Россия получает помощь от третьих стран, что позволяет ей поддерживать военную агрессию. Поэтому ожидать скорого завершения войны не приходится.

Украинцев призывают быть готовыми к длительному сопротивлению. А международное сообщество — к более решительным действиям: следует усилить контроль за соблюдением санкций и сделать невозможным доступ РФ к стратегически важным технологиям.

