Россия не откажется от самого массового оружия: дроны-перехватчики станут неактуальными

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что страна может противостоять массированным дроновым атакам врага, применяя дроны-перехватчики.
Дрон. Иллюстративное фото
По словам народного депутата Украины Марьяны Безуглой, такие дроны уже применяли во время атак. Однако это дроны, полученные благодаря местным бюджетам, фондам, благотворителям, производителям. А что касается системных закупок, то, по словам Безуглой, только сейчас начали заключать небольшие, пробные контракты. Нардеп отметила, что законтрактованные дроны еще ничего не сбивают, ведь контракты только оформлены, и то принудительно, из-за скандалов.
Однако Украина может и не успеть с большими закупками, ведь Россия уже ищет способы противодействия дронам-перехватчикам.
По словам военного специалиста в области радиотехнологий Сергея "Флэш" Бескрестнова, "шахеды" начали выполнять комплекс сложных маневров в полете, направленных на снижение эффективности наших зенитных дронов.
Однако он успокоил, что будут работать над технологиями против их технологий.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне меняют тактику на фронте — враг малыми группами оказывает давление на украинских защитников. Оккупанты ставят себе задачу продвинуться как можно глубже в тыл, спрятаться где-нибудь и пробовать выжить, чтобы закрепиться для подхода новой группы, сообщают аналитики DeepState.