Россия не откажется от самого массового оружия: дроны-перехватчики станут неактуальными

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что страна может противостоять массированным дроновым атакам врага, применяя дроны-перехватчики.

Дрон. Иллюстративное фото

По словам народного депутата Украины Марьяны Безуглой, такие дроны уже применяли во время атак. Однако это дроны, полученные благодаря местным бюджетам, фондам, благотворителям, производителям. А что касается системных закупок, то, по словам Безуглой, только сейчас начали заключать небольшие, пробные контракты. Нардеп отметила, что законтрактованные дроны еще ничего не сбивают, ведь контракты только оформлены, и то принудительно, из-за скандалов.

Однако Украина может и не успеть с большими закупками, ведь Россия уже ищет способы противодействия дронам-перехватчикам.

По словам военного специалиста в области радиотехнологий Сергея "Флэш" Бескрестнова, "шахеды" начали выполнять комплекс сложных маневров в полете, направленных на снижение эффективности наших зенитных дронов.

"О том, что такое произойдет, я писал давно. Противник заранее был готов к ряду контрмер, и это только первые проявления", — отметил специалист.

Однако он успокоил, что будут работать над технологиями против их технологий.

"Вы же не думали, что противник так легко откажется от своего массового оружия", — отметил специалист.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне меняют тактику на фронте — враг малыми группами оказывает давление на украинских защитников. Оккупанты ставят себе задачу продвинуться как можно глубже в тыл, спрятаться где-нибудь и пробовать выжить, чтобы закрепиться для подхода новой группы, сообщают аналитики DeepState.