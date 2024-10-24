Россия не остановится: ситуация ухудшается по всей линии фронта

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Российские захватчики пытаются наступать на всех участках фронта, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
Ситуация на фронте сложная. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, не стоит надеяться, что Россия остановится на каком-нибудь городе.
Максим Жорин отметил, что на фоне сложной ситуации на фронте самое главное для всей страны осознать, насколько тяжело украинскому бойцу и насколько все общество должно поддерживать войско.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что семь стран-членов НАТО выступают против вступления Украины в военный блок, сообщает Рolitico. По информации издания, ключевыми противниками присоединения Украины к Альянсу являются США и Германия, которые боятся прямой войны с Россией. Как пишет издание, также против выступают Словакия и Венгрия. Их позиция объясняется пророссийской линией правительств.
Новости