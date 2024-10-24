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Россия не остановится: ситуация ухудшается по всей линии фронта

Россияне усиливают наступление по всем направлениям

сегодня, 23:11
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Марьян Ощановский

Российские захватчики пытаются наступать на всех участках фронта, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Россия не остановится: ситуация ухудшается по всей линии фронта

Ситуация на фронте сложная. Фото из открытых источников

"У нас сейчас трудная ситуация абсолютно на всех участках фронта. Раньше мы могли говорить о более спокойных направлениях, куда, например, перекидывали подразделения в качестве отдыха. Сейчас россияне пытаются наступать по всем направлениям. Всюду сложно. На некоторых направлениях – Покровск, Торецк, Купянск – критически сложно", — рассказал Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, не стоит надеяться, что Россия остановится на каком-нибудь городе.

"Россияне будут дальше развивать продвижение, пока силы и средства будут позволять, а украинская армия, ценой больших усилий и за счет характера, будет сдерживать врага", — отметил майор ВСУ.

Максим Жорин отметил, что на фоне сложной ситуации на фронте самое главное для всей страны осознать, насколько тяжело украинскому бойцу и насколько все общество должно поддерживать войско.

"Все происходящее сегодня – коррупционные скандалы, уставшие от войны посетители концертов и ресторанов – демотивирует солдата. На украинском солдате держится абсолютно все", – добавил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что семь стран-членов НАТО выступают против вступления Украины в военный блок, сообщает Рolitico. По информации издания, ключевыми противниками присоединения Украины к Альянсу являются США и Германия, которые боятся прямой войны с Россией. Как пишет издание, также против выступают Словакия и Венгрия. Их позиция объясняется пророссийской линией правительств.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5421
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