Россия не остановится: ситуация ухудшается по всей линии фронта

Российские захватчики пытаются наступать на всех участках фронта, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Ситуация на фронте сложная. Фото из открытых источников

"У нас сейчас трудная ситуация абсолютно на всех участках фронта. Раньше мы могли говорить о более спокойных направлениях, куда, например, перекидывали подразделения в качестве отдыха. Сейчас россияне пытаются наступать по всем направлениям. Всюду сложно. На некоторых направлениях – Покровск, Торецк, Купянск – критически сложно", — рассказал Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, не стоит надеяться, что Россия остановится на каком-нибудь городе.

"Россияне будут дальше развивать продвижение, пока силы и средства будут позволять, а украинская армия, ценой больших усилий и за счет характера, будет сдерживать врага", — отметил майор ВСУ.

Максим Жорин отметил, что на фоне сложной ситуации на фронте самое главное для всей страны осознать, насколько тяжело украинскому бойцу и насколько все общество должно поддерживать войско.

"Все происходящее сегодня – коррупционные скандалы, уставшие от войны посетители концертов и ресторанов – демотивирует солдата. На украинском солдате держится абсолютно все", – добавил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что семь стран-членов НАТО выступают против вступления Украины в военный блок, сообщает Рolitico. По информации издания, ключевыми противниками присоединения Украины к Альянсу являются США и Германия, которые боятся прямой войны с Россией. Как пишет издание, также против выступают Словакия и Венгрия. Их позиция объясняется пророссийской линией правительств.