Россия не оправдала ожиданий США: какое решение приняла команда Трампа

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Ткачик Олеся
Команда Дональда Трампа сталкивается со сложностями в вопросе понимания ситуации вокруг войны, так в эфире 24 канала прокомментировал отмену визита в Украину спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога политолог Олег Саакян.
Трамп и Путин
При этом он добавил, что большинство членов команды Трампа раньше не слишком углублялись в детали российско-украинской войны. Они предполагали, что достаточно предпринять несколько дипломатических шагов, чтобы изменить ситуацию. Однако реальность оказалась гораздо более сложной, и Кит Келлог уже успел ознакомиться с особенностями войны России против Украины.
Саакян считает, что команда Трампа поняла, что им нужно дополнительное время для подготовки. К моменту вступления Трампа в должность они продолжат работать в неформальном формате, не беря на себя лишних обязательств и сохраняя возможность для маневра, добавил эксперт.
Впрочем, Саакян предположил, что, когда Дональд Трамп официально займет пост президента, времени на размышления уже не будет. Избиратели будут ждать от него конкретных действий, в том числе выполнения обещания по завершению войны. Но есть возможность выдержать паузу, чтобы наработать конкретные предложения.
При этом политолог убежден, что важным шагом для воздействия на окружающих Трампа стало интервью президента Украины Владимира Зеленского для американского подкастера Лекса Фридмана. Это обращение позволило украинскому лидеру донести ключевые месседжи американской аудитории.
Он обратил внимание, что Украина продемонстрировала принципиальную позицию: сначала договоренности между США и Украиной, а уже потом – любые переговоры с Россией.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп начал торги с Путиным.
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