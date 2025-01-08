Россия не оправдала ожиданий США: какое решение приняла команда Трампа

Команда Дональда Трампа сталкивается со сложностями в вопросе понимания ситуации вокруг войны, так в эфире 24 канала прокомментировал отмену визита в Украину спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога политолог Олег Саакян.

Трамп и Путин

"Им нечего сказать сейчас. Очевидно, что они рассчитывали на то, что Россия будет двигаться в другой динамике. Сейчас начинают понимать всю сложность российско-украинской войны, и что большая часть того, что они себе представляли, как можно, уже было сделано", – предположил политолог.

При этом он добавил, что большинство членов команды Трампа раньше не слишком углублялись в детали российско-украинской войны. Они предполагали, что достаточно предпринять несколько дипломатических шагов, чтобы изменить ситуацию. Однако реальность оказалась гораздо более сложной, и Кит Келлог уже успел ознакомиться с особенностями войны России против Украины.

Саакян считает, что команда Трампа поняла, что им нужно дополнительное время для подготовки. К моменту вступления Трампа в должность они продолжат работать в неформальном формате, не беря на себя лишних обязательств и сохраняя возможность для маневра, добавил эксперт.

Впрочем, Саакян предположил, что, когда Дональд Трамп официально займет пост президента, времени на размышления уже не будет. Избиратели будут ждать от него конкретных действий, в том числе выполнения обещания по завершению войны. Но есть возможность выдержать паузу, чтобы наработать конкретные предложения.

При этом политолог убежден, что важным шагом для воздействия на окружающих Трампа стало интервью президента Украины Владимира Зеленского для американского подкастера Лекса Фридмана. Это обращение позволило украинскому лидеру донести ключевые месседжи американской аудитории.

"Этот образ простого парня, который противостоит системным старым политикам. Он немного матерится, немного жестко высказывается. При этом он четко стоит на позиции, что только на украинском, никакого российского. Значительную часть вещей он объясняет по пальцам", — говорит Саакян.

Он обратил внимание, что Украина продемонстрировала принципиальную позицию: сначала договоренности между США и Украиной, а уже потом – любые переговоры с Россией.

"Нам не нужен посредник. Нам нужен партнер и прокурор, который будет разговаривать с преступником, а не медиатор, который попытается посадить преступника, жертву преступления и попросить жертву согласиться на регулярное совершение преступления в дальнейшем", — добавил Саакян.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп начал торги с Путиным.



