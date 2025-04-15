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Россия наступает в Сумской области: командир "Грузинского легиона" объяснил, чего ждать

Армия агрессора постепенно накапливает силы для наступления на регион

сегодня, 11:10
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Клименко Елена

Командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили заявил, что российские войска постепенно концентрируют силы вблизи Сумской области и готовятся к попытке наступления. Об этом он сообщил в эфире программы "Ранок.LIVE".

Россия наступает в Сумской области: командир "Грузинского легиона" объяснил, чего ждать

Фото: из открытых источников

По его словам, хотя Сумское направление остается одним из самых активных на карте боевых действий, пока значительного скопления вражеских подразделений там не наблюдается. В то же время, россияне продолжают вести активные действия, используя смешанные тактики атак — в частности, привлекают диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются прорваться через украинскую границу.

"Враг постепенно накапливает ресурсы в этом регионе. Они стремятся сосредоточить значительные силы на Сумщине и могут попытаться наступать. Однако сложная местность — леса, болота, труднопроходимая зона — значительно усложнит для них любые маневры", — подчеркнул Мамулашвили.

Он отметил, что передвижение как техники, так и живой силы в этом регионе чрезвычайно ограничено из-за природных условий, что создает серьезные препятствия для масштабного наступления.

"В таких условиях армия агрессора будет иметь ограниченные возможности для эффективных боевых действий. Во всяком случае, мы вместе с Силами обороны Украины готовы встретить любую атаку", — подчеркнул командир "Грузинского легиона".

В то же время, по его словам, ситуация на линии столкновения остается стабильной. Серая зона, то есть буферная территория между позициями обеих сторон, почти не меняется и находится под контролем ВСУ.

"Движения в этой зоне немного, ее протяженность не выросла. Линия обороны остается крепкой", — сообщил он.

Кроме того, Мамулашвили обратил внимание на то, что Россия опрокидывает на это направление не мобилизованных новобранцев, а опытные военные подразделения, что свидетельствует о серьезных намерениях противника.

Портал "Комментарии" писал, что наступление российской армии в Сумской области не так успешно, как об этом рассказывают кафиры, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".



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