Россия нашла уязвимое место: что спасет Украину от тотального разрушения

Украинцев испугало предупреждение военного о том, что враг может "разнести страну" дронами — Россия будет наращивать производство дронов.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Однако в Центре противодействия дезинформации успокоили. Лейтенант, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко убежден, что делать "конец света" точно не стоит.

По его словам, увеличение россиянами объемов производства "шахедов" — это о количестве. Ему будет противостоять качество в виде fpv-перехватчиков и пилотов. Также увеличение производства, по мнению Коваленко, приведет к развитию искусственного интеллекта технологий защиты.

Коваленко убежден, что все это их количество будет нивелировано.

"В дальнейшем технологии будут развиваться — будут алгоритмы ИИ "уклонение от угрозы", когда дроны и оружие на ИИ будут пытаться уклоняться от перехвата. Прогрессировать и алгоритмы перехвата. И это о большой гонке ИИ между Китаем и Западом. Вот и вся картина, делать "конец света" точно не стоит". – отметил руководитель ЦПД СНБО.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска ежедневно запускают сотни ударных дронов в воздушное пространство Украины. Воздушные тревоги и взрывы раздаются часами. Россия наносит удары и ракеты — на днях под удар попали промышленные и жилые объекты в разных населенных пунктах Украины.

При этом Россия несколько изменила тактику воздушных атак – не обстреливают энергетические объекты. Почему – рассказал народный депутат Украины Алексей Кучеренко. По его словам, в этом вопросе могут быть определенные договоренности. По мнению нардепа, это какая-то глобальная договоренность — вероятно, одна сторона сказала другой — "вы здесь будете бить, а мы здесь". По словам Кучеренко, есть третья сторона за океаном, есть и четвертая.



