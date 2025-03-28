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Россия нарушает режим прекращения огня, не соблюдая его ни дня

Под обстрел России попала газовая инфраструктура

сегодня, 13:01
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Недилько Ксения

Враг обстрелял объекты Группы Нафтогаз. Это уже восемнадцатая комбинированная атака на инфраструктуру Группы с начала полномасштабной войны и восьмая с начала этого года. Об этом заявили в компании сегодня, передает портал "Комментарии".

Россия нарушает режим прекращения огня, не соблюдая его ни дня

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Важно, что пострадавших нет. При этом повреждены газодобывающие мощности.

"Очередной обстрел – это не просто атака на нашу инфраструктуру, а попытка подорвать энергетическую стабильность страны. Наши специалисты уже работают над ликвидацией последствий и оценкой повреждений. Восстановление начинается немедленно, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение.

Спасибо команде Нафтогаза и всем энергетикам, которые ежедневно доказывают, что украинская энергосистема способна выстоять, несмотря на любые вызовы", – отметил глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что фактически кремлевский диктатор Владимир Путин унижает президента США Дональда Трампа и делает это сознательно. Такое заявление сделал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Ковленко, передает портал "Комментарии".

"Он (Путин – ред.) бьет по энергоинфраструктуре дальше и выдвигает новые сумасшедшие условия. Его пропагандисты на эфирах смеются над командой Трампа, а самого президента США называют врагом и "говоруном". Выход из-под санкций России требуется лишь для дополнительных инвестиций в войну. . Задача россии — дискредитация США на мировом уровне", — заявил Андрей Коваленко.

Также "Комментарии" сообщали , что в ужине, 27 марта, российские оккупанты применили свою новую тактику, когда массированно атаковали дронами один город. В этот раз россияне выбрали для атаки Полтаву. Враг намеренно избивал гражданской инфраструктурой и нефтегазовыми объектами. Об этом говорится в сообщении Telegram Генерального штаба ВСУ.



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