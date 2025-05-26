Украина не готова отвечать на действия РФ, способной производить 300 беспилотников за три дня и совершать массированные атаки, рассказал военнослужащий ВСУ, основатель компании по производству дронов "Первый контакт" Валерий Боровик.

РФ усиливает атаки дронами. Фото из открытых источников

"Журналисты The Economist основательно готовят свои публикации. Это издание отличается качественной аналитикой, ведь они тщательно проверяют информацию из разных источников. Поэтому нужно принять во внимание, делать выводы и противодействовать тому, что может быть со стороны России", — отметил Валерий Боровик.

Он напомнил, что в публикации говорится о наращивании производственных мощностей РФ. По информации The Economist, РФ способна производить 300 БПЛА менее чем за три дня.

"Конечно, это может быть преувеличением, но важно критически оценивать такие данные. Даже если россияне будут производить не 300, а 200, то представьте масштаб — 200 дронов-камикадзе ежедневно. Если такая интенсивность ударов, как мы наблюдаем последние три дня сохранится, то ситуация будет крайне тяжелой. Это — серьезный вызов".

Производитель дронов отметил, что Украина еще не полностью готова к такому вызову – ни в плане противовоздушной обороны, ни в плане собственного производства.

"У нас еще нет возможности ежедневно наносить массированные удары на большие расстояния по 200–400 единиц. Такие удары мы можем совершать эпизодически, накапливая ресурсы. Но ежедневно, к сожалению, нет. А россияне, теоретически, уже имеют такую возможность. И, к сожалению, эта тенденция, вероятно, только усилит" .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что низкий уровень российской делегации в Стамбуле продемонстрировал отношение Кремля к переговорному процессу. "С точки зрения Путина, его встреча с Владимиром Зеленским невозможна, потому что в Украине нелегитимная власть. Поэтому российский диктатор решил не ехать в Стамбул. В то же время Украина отправила на переговоры делегацию значительно более высокого уровня, в которую включила топовых должностных лиц и специалистов в своих сферах", — отметил пополам.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что отказ России от переговоров с Украиной в Ватикане станет очередным унижением для американцев и серьезным сигналом для ужесточения санкций против РФ. "Лавров очень четко заявил, что никаких переговоров о прекращении огня не будет без предварительных условий. По его словам, прекращение войны может быть достигнуто лишь при условии достижения определенных договоренностей, которые станут предметом переговоров. Далее он снова унизил американцев, заявив, что они не будут вести переговоры в Ватикане", — рассказал эксперт-международник.