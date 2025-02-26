Россия нанесла удары по Украине: последствия атаки

Россияне атаковали Киевщину и Харьков сегодня ночью. Беспилотники попали в жилые дома, из-за чего есть погибшие, раненые и масштабные разрушения. Взрывы также звучали в Полтаве и Кропивницком.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Так, по данным нацполиции и Киевской ОВА, в ночь на 26 февраля РФ в очередной раз произвела обстрел беспилотниками Киевской области.

По данным начальника ОВА Николая Калашника, в результате ночной вражеской атаки БпЛА на Киевщину один человек погиб и два травмированы.

Тело погибшего было обнаружено во время ликвидации пожара двухэтажного частного дома в Бучанском районе. Пожар ликвидирован на площади 200 кв.

В другом населенном пункте этого района девушка 2005 года рождения с раной затылочного участка головы госпитализирована в местную больницу. Мужчина 1981 года рождения получил рану правой кисти. Не госпитализирован. Обоим пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь.

По предварительной информации в результате вражеской атаки в Бучанском районе повреждены пять частных домов, остекление квартир в четырех многоэтажных жилых домах, два гаражных помещения, три автомобиля уничтожены и 8 повреждены.

Оперативные группы продолжают работать по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки врага.

В Харькове "Шахед" попал в многоэтажку в Киевском районе — вспыхнул пожар, сообщил мэр Игорь Терехов.

По данным ГСЧС, один из дронов попал в 9-этажный жилой дом в Киевском районе. На втором этаже вспыхнул пожар, охватив 50 кв.м.

Сотрудники ГСЧС, Нацполиции, медики и волонтеры спасли 5 жителей дома.

По предварительным данным, пострадали 2 человека.

К ликвидации последствий российского удара привлекалось 35 спасателей и 7 единиц техники. Психологи ГСЧС оказывали помощь людям.

На месте происшествия развернут автобус быстрого реагирования Харьковского городского совета для оказания помощи жильцам дома.

Полиция Харькова проводит осмотр мест попадания беспилотников. 26 февраля около полуночи в полицию поступили сообщения о по меньшей мере трех попаданиях БпЛА в Киевском районе города.

Один из беспилотников попал в квартиру на втором этаже многоквартирного дома, вызвав пожар. Два жителя дома пострадали.

Еще один беспилотник упал на проезжую часть центральной улицы города, повредив фасад здания и около 100 окон в близлежащих постройках.

Также зафиксировано попадание БПЛА в ресторан.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они проводят осмотры, документируют преступления и изымают вещественные доказательства.

По факту военных преступлений начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

По уточненным данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, попадания зафиксировали в Киевском и Шевченковском районах.

▪ 00:10 В результате попадания обломков БПЛА "Герань" в проезжую часть повреждено остекление многоквартирного жилого дома, здание университета, оперного театра, кафе. Пострадавших нет.

▪ 00:25 В результате попадания обломков БПЛА "Герань" в 9-этажный многоквартирный жилой дом возник пожар в квартире на 2-м этаже, частично повреждена стена и остекление дома.

Пострадали два человека, получившие острую реакцию на стресс. Спасли еще 5 человек.

▪ 00:30 В результате попадания обломков БПЛА "Герань" в тротуар повреждено остекление многоквартирного жилого дома, здание кафе и контактную сеть троллейбуса. Без пострадавших.

Напомним, вчера Россия совершила массированную атаку по Украине.